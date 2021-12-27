27.12.2021, 18:30
Присылайте заявки! Алика Милова собирает свою первую музыкальную группу(19)
ФОТО: Isiklik arhiiv
Недавно ставшая эстонской суперзвездой Алика Милова не теряет время зря и уже собирает музыкальную группу. Времени осталось мало, Алика ждет заявок до 30 декабря.
“Друзья! У меня для вас новость! Я начинаю собирать свою ПЕРВУЮ музыкальную группу, поэтому приглашаю всех, кто хорошо владеет инструментом стать кандидатами!🪐
Ищу гитариста, басиста, клавишника и барабанщика! 🎸🥁
Если вы:
🌟Прекрасно владеете муз. инструментом
🌟С позитивной энергией и профессиональным отношением
🌟18-28 лет
Отправляйте свои заявки с видео, как вы играете и “CV” на мейл info@alikamilova.ee до 30 декабря!
Уже жду вас! ❤️🌞”, написала Алика у себя в Инстаграме.