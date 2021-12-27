Присылайте заявки! Алика Милова собирает свою первую музыкальную группу

“Друзья! У меня для вас новость! Я начинаю собирать свою ПЕРВУЮ музыкальную группу, поэтому приглашаю всех, кто хорошо владеет инструментом стать кандидатами!🪐

Ищу гитариста, басиста, клавишника и барабанщика! 🎸🥁

Если вы:

🌟Прекрасно владеете муз. инструментом

🌟С позитивной энергией и профессиональным отношением

🌟18-28 лет