Михаил Ефремов на “зоне” завоевал авторитет

“Я уверен, что Ефремов хорошо встретит Новый год, у него всё будет хорошо. Он пользуется авторитетом среди сокамерников, говорят, что всё нормально. Всё, что позволяет закон, он делает, недавно даже фильм снял. У него есть все условия, там же Павел Мамаев и Александр Кокорин сидели. Есть специальные колонии, куда часто журналисты ходят, чтобы показать, как у нас хорошо заключённые содержатся. С другой стороны, Ефремов же не простой гражданин, заслуженный артист России, он сможет жить нормально там, не глупый человек”, — рассказал Пашаев.