Михаил Ефремов на “зоне” завоевал авторитет(25)
Актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии общего режима, “хорошо встретит” Новый год, так как пользуется авторитетом среди сокамерников, рассказал NEWS.ru экс-адвокат артиста Эльман Пашаев.
“Я уверен, что Ефремов хорошо встретит Новый год, у него всё будет хорошо. Он пользуется авторитетом среди сокамерников, говорят, что всё нормально. Всё, что позволяет закон, он делает, недавно даже фильм снял. У него есть все условия, там же Павел Мамаев и Александр Кокорин сидели. Есть специальные колонии, куда часто журналисты ходят, чтобы показать, как у нас хорошо заключённые содержатся. С другой стороны, Ефремов же не простой гражданин, заслуженный артист России, он сможет жить нормально там, не глупый человек”, — рассказал Пашаев.
Ранее фильм “Евангелие от Фёдора”, сценарий к которому написал Ефремов, находясь в ИК-4 в Белгородской области, взял приз на всероссийском конкурсе ФСИН “Преступление и наказание”. Семиминутная лента стала победителем в номинации за лучший монтаж. Одну из ролей в фильме исполнила младшая дочь артиста — Вера.