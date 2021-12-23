Знаки Зодиака, которых ждут богатство и удача в 2022 году: прогноз от Тамары Глоба

Oвeн

За вас действительно можно порадоваться, ведь этот год будет воистину волшебным для вас.

Уже в начале 2022 года наступает время, когда вы будете активными и сможете реализовать свои самые смелые амбиции. Раньше вы были вынуждены сдерживать свои порывы, из-за чего тормозили. Однако теперь вы сможете двигаться в том темпе, который вам нравится.

В этом году вы сможете отстоять свое счастье. Вам захочется улучшить свое материальное положение, а также добиться гармонии в личной жизни. Звезды обязательно помогут вам этого добиться.

Вы можете участвовать в новых проектах, завершать старые дела, менять работу. Кстати, вам удастся отстоять свое право на новую более престижную должность. Также у вас есть возможность начать свое дело.

Если вы одиноки, вам удастся встретить родственную душу.

Becы

Вы получите то, о чем так давно мечтали. В вашу жизнь придут гармония и стабильность.

Вас уже не будут мучить неожиданные стечения обстоятельств, жизнь станет более предсказуемой и понятной вам.

Поскольку вам улыбнется удача, вы сможете сделать то, о чем раньше и мечтать не могли. Вам было тяжело принимать решения, но теперь ваша вера в себя окрепнет. Вы сможете сосредоточиться на карьере.

Постарайтесь выкладываться на максимум, тогда вы выйдете на качественно новый уровень жизни.

Pыбы

Вы будете самыми везучими среди всего Зодиакального круга. Перед вами откроется масса новых возможностей. Со стороны будет казаться, что успех к вам пришел сам собой.

В этом году вам стоит больше мечтать и загадывать желания. Большинство из ваших пожеланий сбудутся. Вы сможете за достаточно короткий промежуток времени выйти на новый уровень.

Будьте смелее, ставьте перед собой высокие цели. Вы сможете сделать все, что захотите. Осталось лишь пожелать сделать задуманное.

Телец

В 2022 году деньги будут в вам притягиваться, будто магнитом. Вам будут поступать интересные деловые предложения от новых и старых партнеров.