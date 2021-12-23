Знаки Зодиака, которых ждут богатство и удача в 2022 году: прогноз от Тамары Глоба(7)
Известный астролог Тамара Глоба рассказала, что представителям 6 знаков Зодиака в будущем 2022 году удача будет сопутствовать всегда. Так на что же им можно рассчитывать в год Тигра? — задается вопросом дзен-канал PRO.Астрологию.
Oвeн
За вас действительно можно порадоваться, ведь этот год будет воистину волшебным для вас.
Уже в начале 2022 года наступает время, когда вы будете активными и сможете реализовать свои самые смелые амбиции. Раньше вы были вынуждены сдерживать свои порывы, из-за чего тормозили. Однако теперь вы сможете двигаться в том темпе, который вам нравится.
В этом году вы сможете отстоять свое счастье. Вам захочется улучшить свое материальное положение, а также добиться гармонии в личной жизни. Звезды обязательно помогут вам этого добиться.
Вы можете участвовать в новых проектах, завершать старые дела, менять работу. Кстати, вам удастся отстоять свое право на новую более престижную должность. Также у вас есть возможность начать свое дело.
Если вы одиноки, вам удастся встретить родственную душу.
Becы
Вы получите то, о чем так давно мечтали. В вашу жизнь придут гармония и стабильность.
Вас уже не будут мучить неожиданные стечения обстоятельств, жизнь станет более предсказуемой и понятной вам.
Поскольку вам улыбнется удача, вы сможете сделать то, о чем раньше и мечтать не могли. Вам было тяжело принимать решения, но теперь ваша вера в себя окрепнет. Вы сможете сосредоточиться на карьере.
Постарайтесь выкладываться на максимум, тогда вы выйдете на качественно новый уровень жизни.
Pыбы
Вы будете самыми везучими среди всего Зодиакального круга. Перед вами откроется масса новых возможностей. Со стороны будет казаться, что успех к вам пришел сам собой.
В этом году вам стоит больше мечтать и загадывать желания. Большинство из ваших пожеланий сбудутся. Вы сможете за достаточно короткий промежуток времени выйти на новый уровень.
Будьте смелее, ставьте перед собой высокие цели. Вы сможете сделать все, что захотите. Осталось лишь пожелать сделать задуманное.
Телец
В 2022 году деньги будут в вам притягиваться, будто магнитом. Вам будут поступать интересные деловые предложения от новых и старых партнеров.
Вам захочется улучшить свою жизнь во всех отношениях. В первую очередь это будет касаться карьерного роста. Вы сможете быстро продвинуться по служебной лестнице и заслужите авторитет у коллег и начальства.
Вы удивитесь, но деньги сами пойдут к вам в руки. Возможно, вы выиграете крупную сумму либо же получите наследство. В этот период важно накопить получаемые средства, они вам еще пригодятся.
Cтpeлeц
В 2022 году вы можете стать сказочно богатыми. Со стороны будет казаться, что удача идет с вами рука об руку. Вы чудесным образом сможете избежать трудностей и сложных ситуаций.
У вас появится масса новых возможностей в профессиональном плане. Будут и новые перспективные деловые связи.
Вам даже не придется прикладывать больших усилий для этого. Иногда даже можно просто плыть по течению и принимать дары от судьбы.
Но если вы приложите усилия и быстро вольетесь в быстрый темп работы, то сможете добиться грандиозного успеха. Все зависит от вашей амбициозности.
Koзepoг
Вас ждет успех во всех вопросах, касающихся финансов и карьеры. Этому в действительности не стоит удивляться, ведь вы — отчаянный карьерист, готовый всю свою жизнь посвятить работе.
В этом году вам не стоит делать резких движений и принимать быстрых решений. Все риски должны быть исключены. Просто следуйте по ранее продуманному плану и не суетитесь.
Вы будете работать в привычном для вас темпе и постепенно ваше материальное положение улучшится. Возможно, вы вернетесь к старым проектам и обновите их. Все ваши начинания увенчаются успехом.