Стало известно, с кем встретит Новый год разведенный Григорий Лепс

- Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше, - прокомментировал певец расставание с супругой в Инстаграме, опубликовав свое фото в глубокой задумчивости и с сигаретой в руках.

Однако, новогодняя ночь у артиста уже расписана: ее он проведет в Барвихе - самом крутом районе Рублевке. Шоу в ресторане с участием Григорием Лепса стартует в 21:00, и цены на билеты бьют все рекорды. Так, самое простенькое местечко обойдется в 85 тысяч рублей, поближе к сцене - уже 144 тысячи рублей. Ну а для самых платежеспособных поклонников предусмотрены вип-столики с посадкой до 340 тысяч за человека.

Что же предложат зрителям за такие деньжищи? В первую очередь, выступление звезд на расстоянии вытянутой руки: вместе с Лепсом зажигать в этот вечер будет "суперстар" Светлана Лобода. Таким образом, бой курантов они встретят вместе. А во-вторых, в цену билета включен новогодний стол - как блюда, так и алкоголь. Правда, заранее посмотреть меню нельзя: его утвердят с покупателем уже после оплаты, предложив на выбор несколько вариантов.

Между тем, подобная стоимость фуршета неудивительна. Лепс и Лобода - самые высокооплачиваемые звезды в Новый год-2022. Их прайс за выступление колеблется от 10 до 15 миллионов рублей. Артисты такого уровня, спев в праздники на нескольких корпоративах, запросто могут заработать на трехкомнатную квартиру бизнес-класса в хорошем районе Москвы.