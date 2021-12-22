“Что будет дальше, не знаю”: Барбара Брыльска сломала позвоночник

“Сломанный позвоночник… вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю”, — заявила Брыльска.

Ранее в СМИ появилась информация, что актриса борется с раком языка. Изначально артистка отказалась говорить о болезни, однако позднее опровергла новости об обнаруженном у нее онкологическом заболевании. “Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные”, — сказала Брыльска, которая в тот момент находилась в Варшаве из-за пандемии коронавируса.

80-летняя Барбара Брыльска наиболее известна по роли Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!” Она также сыграла в российских фильмах фильмах “Даун Хаус”, “Адмиралъ”, “Тайна четырех принцесс” и “Ирония судьбы. Продолжение”. В Польше она известна по фильмам “Фараон”, “Пан Володыевский”, “Анатомия любви”, “Польская смерть“ю