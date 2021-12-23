23.12.2021, 10:32
Андрей Макаревич в 68 лет в четвертый раз станет отцом(18)
ФОТО: screenshot - youtube
О том, что супруга рок-музыканта ждет ребенка, первым сообщил Telegram-канал “Не Малахов”, опубликовавший фото, на котором можно разглядеть увеличившийся живот женщины.
Остальные дети Макаревича уже взрослые (и все от разных женщин): сын Иван родился в браке со врачом Аллой Голубкиной в 1987 году и развивает актерскую карьеру, внебрачная дочь Дана 1975 года рождения живет в Филадельфии, самой младшей до недавних пор была дочь Анна, родившаяся от отношений с Анной Рождественской в 2000 году.
Кляйн вышла за Макаревича в 2019 году, для нее малыш станет первенцем. Пара сообщения о пополнении в семье пока не комментировала.