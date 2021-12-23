Андрей Макаревич в 68 лет в четвертый раз станет отцом

Остальные дети Макаревича уже взрослые (и все от разных женщин): сын Иван родился в браке со врачом Аллой Голубкиной в 1987 году и развивает актерскую карьеру, внебрачная дочь Дана 1975 года рождения живет в Филадельфии, самой младшей до недавних пор была дочь Анна, родившаяся от отношений с Анной Рождественской в 2000 году.