Умер сыгравший в “Мажоре” и “Улицах разбитых фонарей” актер Вадим Лобанов(3)
Актер, заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов скончался 22 декабря, передает gazeta.
Актеру был 81 год. Он умер от хронической болезни, от которой страдал в последние годы жизни.
Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. Актерскую карьеру начал в 20 лет в “Русском драматическом театре Эстонской ССР”, через некоторое время переехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина.
Играл в театре и кино. В частности, сыграл в телефильме “Семнадцать мгновений весны”, картине “Сталинград”, а также сериалах “Улица разбитых фонарей”, “Мажор”, “Шторм”. Последнюю роль сыграл в сериале Романа Волобуева “Последний министр”.
В 2007 году Лобанов стал народным артистом России, в 2011 году получил орден “Честь и мужество”.