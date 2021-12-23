Умер сыгравший в “Мажоре” и “Улицах разбитых фонарей” актер Вадим Лобанов

Актеру был 81 год. Он умер от хронической болезни, от которой страдал в последние годы жизни.

Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. Актерскую карьеру начал в 20 лет в “Русском драматическом театре Эстонской ССР”, через некоторое время переехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина.

Играл в театре и кино. В частности, сыграл в телефильме “Семнадцать мгновений весны”, картине “Сталинград”, а также сериалах “Улица разбитых фонарей”, “Мажор”, “Шторм”. Последнюю роль сыграл в сериале Романа Волобуева “Последний министр”.

В 2007 году Лобанов стал народным артистом России, в 2011 году получил орден “Честь и мужество”.