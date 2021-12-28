Анне Вески рассказала, что получила в подарок на Рождество и поделилась рецептом наивкуснейшей картошки

“Новый год я буду встречать дома. Готовить буду готовить самые обыкновенные блюда, как и на Рождество. У нас есть кисло-сладкая капуста — муж у меня ее отлично делает. Потом у нас есть картошка в духовке, которую тоже муж делает по своему рецепту. Сначала варит чуть-чуть в воде, в которую добавлен чеснок, потом мы ее вынимаем — и в духовку. Затем сверху надо чуть смазать маслом, и она получается как конфетка — все кушают в удовольствием”, — говорит Анне.