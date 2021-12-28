Анне Вески рассказала, что получила в подарок на Рождество и поделилась рецептом наивкуснейшей картошки(21)
“Новый год я буду встречать дома. Готовить буду готовить самые обыкновенные блюда, как и на Рождество. У нас есть кисло-сладкая капуста — муж у меня ее отлично делает. Потом у нас есть картошка в духовке, которую тоже муж делает по своему рецепту. Сначала варит чуть-чуть в воде, в которую добавлен чеснок, потом мы ее вынимаем — и в духовку. Затем сверху надо чуть смазать маслом, и она получается как конфетка — все кушают в удовольствием”, — говорит Анне.
По словам Анне, она не очень дюбит дарить безделушки, поэтому делает подарки своими руками: “Я как человек, который любит вязать, заканчиваю для дочки кофточку. Для одного внука связала уже в прошлом году. Так что безделушки я не люблю и дарю что-то конкретное. На Рождество мы с мужем заказали скороварку — это то, что нам надо для хозяйства. Счастливых вам праздников!”