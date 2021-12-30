“В следующем году мне исполнится 40 лет”: Раймонд Кальюлайд про подарки, планы новогоднюю ночь и на 2022 год

“В этот раз Новый год мы будем справлять дома все вместе. Помню, что последний раз я был на большой новогодней вечеринке уже довольно давно — несколько лет назад. Тогда я был диджеем на вечеринке в центре Таллинна. Когда наступил Новый год, все вышли на фейерверк, а затем вернулись танцевать. Это был отличный вечер. Тогда еще были в гостях друзья из Лондона, и мы получили море положительных эмоций”, — сказал Раймонд.

По словам Раймонда, в его семье нет традиции делать очень дорогие подарки на Новый год, но это время, когда нужно благодарить близких: “Особенно, конечно, я хочу сделать приятные сюрпризы жене и дочери. А если говорить про себя, то я купил новую гитару несколько недель назад и надеюсь, что получу от Деда Мороза то, что смогу использовать в студии, когда мы будем записывать новые песни с группой “Ветрастихия”.

Также политик поделился, что в следующем году ему исполняется 40 лет, и в связи с этим появилась меланхолия: “Какая-то часть меня любит становиться немного старше. У меня больше опыта, и я лучше понимаю мир, экономику и политику. Но в то же время перемены всегда связаны с небольшой меланхолией, которая, как я полагаю, естественна”.