“Заказчик известен, исполнитель известен”: “болезнь” Гном Гномыча обернулась двумя уголовными делами о клевете

Продюсер рассказала, что теперь она точно знает, кто заказчик материала о том, что у ее сына синдром Аспергера. Сейчас дела ждут передачи в суд, но, по словам Рудковской, обратная сторона старается всячески затянуть этот процесс.

“Заведено два дела. Было одно, а стало два по разным статьям. Сейчас обвиняемая обратная сторона пытается затянуть всячески передачу дела в суд. Потому что вина доказана, исполнитель известен, заказчик известен. Я буду требовать суд делать заседания открытыми, я хочу, чтобы все люди видели обвиняемых, заказчика и исполнителя. Из-за того, что это всё приобретает серьезный оборот, та сторона пытается затянуть передачу дела в суд: то пандемия, то один следователь поменялся, то другой. Если после Нового года опять будет затяжка, мы будем обращаться в вышестоящие органы, предавать огласке всю эту тему. И тогда, наверное, всё-таки придётся озвучивать фамилии тех, кто стоит за всем этим”, — пылает праведным гневом Яна Рудковская.

В прошлом году издание StarHit опубликовало новость о том, что Гном Гномыч болен синдромом Аспергера. Тогда мама Саши не только опровергла информацию, но и решила наказать обидчиков в суде. В ноябре прошлого года на своей странице в Инстаграме Рудковская рассказала, что в отношении издания StarHit и известного телеграм-канала возбуждено уголовное дело за публикацию заведомо ложной информации. В рамках дела о клевете Сашу, он же Гном Гномыч, отправили на судебно-психиатрическую экспертизу, где специалисты подтвердили, что у младшего Плющенко нет никаких психических расстройств. Сейчас известно, что мальчик здоров, но дело стоит на месте.

“Хочу донести через вас обратной стороне: неважно, когда будет суд — весной, летом или зимой — приговор все равно будет. И от приговора и наказания эти люди бесчеловечные никуда не уйдут. Наказание эти люди понесут, а вот какое — это уже решит суд. Разглашать вторую сторону не могу, у меня подписаны документы. Чтобы обвиняемый не мог скрыться за рубеж и там отсидеться, предпочитаю не давать из-за этого информацию. Но, думаю, все будут очень удивлены”, — интригует напоследок продюсер.