ФОТО | Маленькая принцесса! Кирилл Кяро приехал в Эстонию на день рождения дочери

Дочь Кирилла и его жены фотографа и дизайнера Юлии Дузь родилась 21 декабря 2018 года в Таллинне.

Кирилл и Юлия хотели, чтобы имя было интернациональным, но, опять же, ни одно из предполагаемых имен не подходило дочке.

“В новогоднюю ночь все решили", — сказал Кирилл. “Ровно в полночь мы провели лотерею, то есть положили несколько именных бирок в чашку, подаренную мне бабушкой. Мы называли имена по очереди и когда назвали имя Мира, то дочка сама подняла руку. Так что именно она сама выбрала себе имя”.

По словам Кирилла, славянское имя Мира означает мир, но, исходя из японской культуры, оно означает сокровище будущего. Мира также является сокращенной версией арабского имени Амира.