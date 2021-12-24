ВИДЕО | “Руки убери!”: Лепс обматерил зрительницу прямо во время выступления

Празднование в ресторане, надо сказать, тоже представляет собой не посиделки за столом, а довольно любопытную концертную программу. На этот раз на выступление удалось вытянуть даже Юрия Антонова, который в последнее время так болеет и хандрит, что с ним стараются вообще не связываться. Инидент произошел как раз во время номера, когда дуэтом выступали Антонов и Лепс.