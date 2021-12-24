ВИДЕО | “Руки убери!”: Лепс обматерил зрительницу прямо во время выступления(8)
У Эмиля Агаларова есть традиция: каждый год в декабре… нет, он не ходит в баню, а устраивает большой концерт в честь дня рождения. Так было и на этот раз: концерт в одном з крупнейших залов Москвы, а затем полузакрытое празднование в ресторане — но тоже с концертными номерами. Там-то и “отличился” Григорий Лепс.
Празднование в ресторане, надо сказать, тоже представляет собой не посиделки за столом, а довольно любопытную концертную программу. На этот раз на выступление удалось вытянуть даже Юрия Антонова, который в последнее время так болеет и хандрит, что с ним стараются вообще не связываться. Инидент произошел как раз во время номера, когда дуэтом выступали Антонов и Лепс.
“Гражданочка! Я тебе… Руки убери! Убери *** руки! Я серьезно говорю!” — возмутился певец. И хотя на видео незаметно, что эти руки как-то ему мешали, из речи слов не выкинешь. Из песни, к слову, тоже: пока Лепс выступал с миниатюрой “Руки прочь от Лепса”, Антонов за роялем продолжал невозмутимо исполнять свою партию.