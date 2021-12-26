“Как же на папу похож”: Юлия Барановская в шубке из искусственного меха показала возмужавшего сына

В этом году первенцу Юлии Барановской исполнилось 16 лет. Артем Аршавин стал выше родительницы на полголовы. Повзрослевший наследник телеведущей напомнил фанатам Юлии Барановской своего отца — футболиста Андрея Аршавина.

Барановская в дымчатом вязаном костюме с широкими брюками и водолазкой накинула куртку-рубашку из искусственного меха. Юлия дополнила шубку с разрезами на подоле и отложным воротником ярким аксессуаром — сумкой на ремешке.

Знаменитость позировала во время снегопада рядом со старшим сыном. Артем Аршавин в свободной куртке черного цвета, темных джинсах и клетчатой худи обнимал маму.

“Какой же сынуля хорошенький”, “Какие красивые”, “Копия папы. Надеюсь, отец с ним поддерживает отношения”, “Как же на папу похож”, “Вначале подумала, что Юлия с Андреем стоит”, — заявили поклонники Барановской в комментариях под фото.