Умер Вадим Лобанов, игравший в “Переступить черту” и “Мастере и Маргарите”

За свою творческую карьеру актер сыграл яркие роли в фильмах и сериалах “Переступить черту”, “Моонзунд”, “Господин оформитель”, “Сталинград”, “Анекдоты”, “Улицы разбитых фонарей”, “Агент национальной безопасности”, “Бедный, бедный Павел”, “Идиот”, “Мастер и Маргарита”, “Последний министр” и др.

Последние годы Вадим Владимирович являлся заведующим кафедрой театрального искусства на факультете искусств СПбГУ. Два года назад он отметил 80-летие и рассказал, что ушел из театра-фестиваля “Балтийский дом”, так как поссорился с режиссером Жолдаком.

“Я тридцать лет играл на сцене, сыграл столько прекрасных ролей, встречался с выдающимися мастерами и, наверное, как профессионал вполне удовлетворен. В кино снимаюсь, но тоже стал очень разборчив”, — признавался мэтр.

Сообщается, что несколько лет он тяжело болел. По слухам, у него обнаружили рак, который он пытался вылечить. Состояние его резко ухудшалось и в декабре стало совсем плохо.