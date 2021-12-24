Отлегло! “Поле чудес” не будет переформатировано(2)
Первый канал “убил” интригу, которую сам же и породил новостью о том, что в новом году “Поле чудес” изменит производителя, название и формат — останется лишь Леонид Якубович. Теперь же удалось договориться с прежним производителем программы — телекомпанией “ВиД”.
Новые сообщения гласят: да, производитель поменяется. Да, раньше “Поле чудес” снимал “ВиД”, теперь это будет делать Первый канал своими силами. Но название остается: “Нашим поле чудес” “Поле чудес” не станет. Да и переформатировать особо ничего не надо. Так что будет нам и белка, будет и свисток, будут и соленья, не говоря о костюмах для Якубовича.
Также канал и телекомпания договорились, что программа не будет воспроизводиться на других каналах. Кроме того, “ВИД” согласился передать “Первому каналу” весь архив передачи — более полутора тысяч выпусков.
“Поле Чудес” — одна из старейших телепрограмм России. Ее первый выпуск вышел в 1990 году. Шоу создали Владислав Листьев, Алексей Мурмулев и Анатолий Лысенко. Листьев также был первым ведущим капитал-шоу, затем в 1991 году его сменил Леонид Якубович.