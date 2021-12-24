Отлегло! “Поле чудес” не будет переформатировано

Новые сообщения гласят: да, производитель поменяется. Да, раньше “Поле чудес” снимал “ВиД”, теперь это будет делать Первый канал своими силами. Но название остается: “Нашим поле чудес” “Поле чудес” не станет. Да и переформатировать особо ничего не надо. Так что будет нам и белка, будет и свисток, будут и соленья, не говоря о костюмах для Якубовича.