Какие фильмы любят смотреть на Рождество и в Новый год в разных странах(4)
Из года в год россияне на Новый год пересматривают фильм “Ирония судьбы, или С легким паром!” Кроме этого, ТВ сформировало и новые новогодние традиии: на двух самых популярных каналах 31 декабря и 1 января в обязательном порядке “крутят” Гайдая и примкнувшх к нему “Джентльменов удачи”. А что смотрят в других странах в праздничные дни? 5-tv подготовил большой обзор.
США
Жители Соединенных Штатов Америки перед Рождеством включают тематические каналы, посвященные празднику. В сети можно найти несколько радио- и телеканалов, где эфир занимают только новогодние и рождественские фильмы. Причем в декабре включается настоящий конвейер и новые фильмы (не только американские, но и канадские) выпускаются чуть ли не десятками. Например, в этом году появилсь: "Рождественское чудо для Дэйзи", "Новый шанс под Рождество", "Рождество в Вашингтоне", "Рождество в хип-хоп семье", "Моя любимая рождественская мелодия", "В ожидании Рождества", "Снова Рождество", "Меняемся местами: Рождество в родном городе", "Рождество под звездами"... (это действительно можно перечислять очень долго!)
Но есть и любимые картины. Например, «Один дома» и «Эльф»: их показывают каждый год. А вот еще классика:
"Эта замечательная жизнь"
Черно-белый фильм рассказывает о встрече отчаявшегося Джорджа и ангела Кларенс. Картина вышла на экраны 20 декабря 1946-го, но не окупилась в прокате из-за экономических трудностей в послевоенное время. Кинокомпания Liberty Films, вложившая средства в создание дебютного фильма, обанкротилась. Чтобы заработать, продюсеры картины продали права другой студии.
В 1974-м закончился срок авторских прав на фильм, и правообладатель решил, что еще на 30 лет продлевать сделку бессмысленно. Картина попала в широкий доступ, чем воспользовались телеканалы США. «Эту замечательную жизнь» добавили в сетку вещания в предновогодние дни, а позже — выпустили на видеокассетах. Так фильм стал популярен через почти 30 лет после премьеры! Кстати, подобная история произошла с фильмом "Чудо на 34-й улице" 1947 года — причем он-то еще и посвящен Рождеству.
"Рождественский коттедж"
Картина о художнике Томасе Кинкейде вышла в 2008-м и не стала успешной в прокате. Кинкейд рисовал жителей маленького городка Плейсервилля, чтобы заработать деньги и узнать о знакомых побольше. Продвижению фильма не помогли даже известные актеры в составе. Звезда фильма «Сверхъестественное» Джаред Падалеки и актриса фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк» Марша Гей Харден снимались за небольшие гонорары, чтобы помочь продвижению картины, но это не помогло. Кассовые сборы фильма составили всего 37 тысяч долларов. «Рождественский коттедж» получил популярность, когда вышел на DVD. Ожидаемо права на показ ленты выкупили и телеканалы Америки. И теперь мало кто из американцев может представить рождественские каникулы без этого фильма.
Великобритания
В Англии (и другим странам Королевства) есть несколько праздничных традиций, которые чтят многие жители. В Средневековье жители страны устраивали театрализованные представления на улицах и пантомимы и напоминали окружающим о победе добра над злом. Спустя века традицию не забыли, так что англичане часто предпочитают телевизору живые выступления.
После гуляний и посещения церкви британцы собираются на традиционный рождественский ужин. Жители слушают речь королевы и смотрят фильмы по тематическим каналам.
"Реальная любовь"
Фильм 2003-го рассказывает девять историй людей, которые так или иначе оказываются связаны между собой. Режиссер картины Ричард Кертис задумал фильм как сборник рождественских рассказов, а заключительную сцену со встречей всех героев придумал позже. «Реальная любовь» не была первым фильмом в подобном жанре, но после успеха идею переплетающихся сюжетных линий стали чаще использовать режиссеры по всему миру.
Хоть и основная тема картины — любовь, а не новогоднее чудо, кульминация историй случается в Сочельник. Успеху картины помогли несколько факторов, в том числе удачное время премьеры в кинотеатрах и впечатляющий актерский состав — в фильме задействованы ведущие британские актеры. При бюджете в 40 миллионов долларов «Реальная любовь» принесла создателям 244 миллиона.
"Гарри Поттер и философский камень"
Фильм Криса Коламбуса о маленьком волшебнике вовсе не о Рождестве. Праздничную пору в «Гарри Поттере» показывают лишь в паре сцен. Но британцы отмечают, что самая праздничная сцена фильма — когда юный Гарри открывает подарки вместе с другом Роном. По словам поклонников картины, они испытывают похожие чувства, когда ждут утра Рождества и бегут открывать подарки. Волшебная атмосфера нравится детям и взрослым по всему миру, поэтому в зимние праздники в Великобритании и других странах телеканалы транслируют марафон «Гарри Поттера».
Италия
Жители Италии в праздники смотрят новогодние телешоу. Особо итальянцы выделяют местный «Голубой огонек» — музыкальное шоу с выступлениями популярных артистов. А фильмы предпочитают свои, итальянские.
"Рождественские каникулы"
Действие фильма происходит вокруг двух семей, которые собираются на курорте Кортина д’Ампеццо. Одна из семей — зажиточные и элегантные аристократы из Милана, другая — вечно ссорящиеся рабочие. Они попадают в передряги и забавные ситуации. На фоне развивается история любви бедного музыканта и американки по имени Саманта. Фильм 80-х сравнивают с британским хитом «Реальная любовь» из-за перипетий сюжета и множества героев. Приключения итальянцев на курорте так понравились зрителям, что позже сняли несколько частей «Рождественских каникул». Картины объединяют курорты Кортина д’Ампеццо и Санкт-Мориц — там происходит действие следующих фильмов.
"На Рождество женюсь"
Фильм снимала компания Medusa, ее считают ведущим производителем кино в стране. Medusa входит в холдинг Сильвио Берлускони Mediaset. В 2000-х Mediaset приобрел главные телеканалы страны, поэтому новые фильмы компании Medusa традиционно показывают по телевидению в рождественские праздники. В центре сюжета — шеф-повар Густаво из Рима, которому поручают организовать свадебный банкет в Санкт-Морице. С Густаво на курорт едет его сын Фабио. Оказывается, невеста, которая заказала банкет, встречалась с Фабио до замужества.
Польша
В Польше ответственно относятся к традиции ужина в Сочельник. Многие каналы транслируют новогодние шоу с местными знаменитостями и киноклассику — как рождественскую («Письма к М.»), так и фильмы, завоевавшие множество премий («Ва-банк»).
"Письма к М."
Фильм о радиоведущем Миколае, который выслушивает проблемы слушателей вэфире, напоминает картины американского режиссера Гарри Маршалла. Зрителя узнают истории нескольких героев, например, диджея и его сына, которые давно не общаются. Плеяда знаменитостей в главных ролях обеспечили фильму большой успех на телевидении, так что «Письма к М.» получили два продолжения. Во второй части картины зрители увидели полюбившихся героев, а в третьей — создатели рассказывали новую историю.
Германия
В Германии на Новый год предпочитают смотреть сказочные фильмы. Один из самых популярных — «Рождественский гусь Огюст». Речь в нем идет о семье, которая покупает гуся для праздничного стола, но в итоге животное становится членом семьи. Кроме того, в стране смотрят знакомые россиянам фильмы, например, «Три орешка для Золушки» и «Мама».
«Рождественский гусь Огюст»
Главный герой — оперный певец Людвиг Левенгаупт. Он хочет приготовить на Рождество жаркое, и для этого приносит домой гуся за шесть недель до праздника. Гусь получает имя Огюст и становится любимым питомцем детей Людвига. Дети просят отца оставить Огюста в живых, и после пары неудачных попыток умертвить гуся во сне, глава семьи сдается. Огюста оставляют в доме в качестве питомца и нового члена семьи — в знак любви гусю дарят рождественский свитер.
Фильм сняли в ГДР в 1988-м и показали на одном из телеканалов. История так заинтересовала зрителей, что активисты нашли гуся, который сыграл Огюста. Оказалось, что гуся для съемок предоставил дрессировщик Михаэль Швеунеке. Жизнь известной птицы несколько лет освещали журналисты. Гусь прожил 26 лет и умер в 2013-м.
"Три орешка для Золушки"
Сказку снимали в Чехословакии. В центре сюжета — история Золушки, которая влюбилась в молодого принца. Завоевать внимание принца ей помогает конюх Винцек, он дарит девушке волшебные орешки. Обрести счастье Золушке мешает злая мачеха, которая хочет выдать замуж за принца собственную дочь.
Картина вышла в прокат в 1973-м, и с тех пор «Три орешка для Золушки» традиционно показывают на каждое Рождество в Чехии, Германии и Норвегии. В Германии фильм показывают по десять раз за новогодний сезон! А в странах бывшего СССР уже начали забывать...
Франция
В стране любви рождественскую классику показывают даже в школах. Так что посмотреть самые известные праздничные фильмы можно и на уроках, и дома во время праздничного ужина.
«Большой злой лис и другие сказки»
Взрослые и дети смотрят на Рождество добрую картину о лисе, которому пришлось заботиться о брошенных цыплятах. Во Франции бельгийский мультфильм считают актуальным и злободневным, потому что герои часто завуалированно шутят о Пятой республике и других исторических периодах. При создании авторы задумывали «Большого злого лиса» как сборник театральных представлений с единым повествованием, где актерами стали животные. На это намекает и заключительная сцена, где герои выходят на поклон.
«Восемь женщин»
Комедия Франсуа Озона стилизована под сатирический детектив. Действие фильма происходит под Рождество в особняке за городом. Французы считают, что картина — один из символов праздничной суеты. В интерьерах особняка, у праздничной елки женщины исполняют музыкальные номера, пока за окном идет снег. О такой снежной зиме особо мечтают жители крупных городов Франции, где зимой идет дождь и появляется слякоть, а настоящий снег лежит не больше нескольких дней. К слову, рождественскую сказку фильм не очень-то напоминает, а финал и вовсе может шокировать.
Норвегия
В Норвегии Рождество считают одним из главных праздников и свято чтут традиции, связанные с предпраздничным периодом. В Сочельник и первый день Рождества магазины закрыты, так что жители предпочитают ходить на службы и проводить время дома. В это время смотрят тематические мультфильмы, комедийные шоу и музыкальные концерты. Но самыми популярными у зрителей остаются фильмы «Три орешка для Золушки» и «Мама».
"Мама"
Музыкальный проект по мотивам сказки «Волк и семеро козлят» создавали в СССР, Румынии и Франции. В фильме сыграли звезды советского кино Михаил Боярский и Людмила Гурченко. Работу актеров высоко оценили и за пределами России. В праздники фильм показывают по федеральным каналам Германии. Но традиционной рождественской картиной «Мама» стала для жителей Норвегии. Некоторые переводят название картины как «Ужасы от братьев Гримм» или называют «Волк-рокер».
Жители страны увидели «Маму» в 1983-м и еще несколько раз на протяжении десяти лет. Когда показы прекратились, поклонники фильма отправляли письма на телевидение с просьбами показать «Маму» снова. С 2003-го норвежская общественная телерадиокомпания показывает фильм ежегодно: «Мама» идет в английской версии с норвежскими субтитрами.