Какие фильмы любят смотреть на Рождество и в Новый год в разных странах

США

Жители Соединенных Штатов Америки перед Рождеством включают тематические каналы, посвященные празднику. В сети можно найти несколько радио- и телеканалов, где эфир занимают только новогодние и рождественские фильмы. Причем в декабре включается настоящий конвейер и новые фильмы (не только американские, но и канадские) выпускаются чуть ли не десятками. Например, в этом году появилсь: "Рождественское чудо для Дэйзи", "Новый шанс под Рождество", "Рождество в Вашингтоне", "Рождество в хип-хоп семье", "Моя любимая рождественская мелодия", "В ожидании Рождества", "Снова Рождество", "Меняемся местами: Рождество в родном городе", "Рождество под звездами"... (это действительно можно перечислять очень долго!)

Но есть и любимые картины. Например, «Один дома» и «Эльф»: их показывают каждый год. А вот еще классика:

"Эта замечательная жизнь"

Черно-белый фильм рассказывает о встрече отчаявшегося Джорджа и ангела Кларенс. Картина вышла на экраны 20 декабря 1946-го, но не окупилась в прокате из-за экономических трудностей в послевоенное время. Кинокомпания Liberty Films, вложившая средства в создание дебютного фильма, обанкротилась. Чтобы заработать, продюсеры картины продали права другой студии.

В 1974-м закончился срок авторских прав на фильм, и правообладатель решил, что еще на 30 лет продлевать сделку бессмысленно. Картина попала в широкий доступ, чем воспользовались телеканалы США. «Эту замечательную жизнь» добавили в сетку вещания в предновогодние дни, а позже — выпустили на видеокассетах. Так фильм стал популярен через почти 30 лет после премьеры! Кстати, подобная история произошла с фильмом "Чудо на 34-й улице" 1947 года — причем он-то еще и посвящен Рождеству.