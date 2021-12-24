Иван Янковский и Диана Пожарская тайно поженились

Любопытно, что супругами 31-летний Янковский и 29-летняя Пожарская стали уже после появления на свет первнеца, который получил имя в честь знаменитого предка — Олег.

Молодые родители до последнего держали в секрете любовные отношения, как и беременность Дианы. Ни Янковский, ни Пожарская не любят комментировать личную жизнь, так что неудивительно, что они скрыли от поклонников и свою свадьбу. Слухи о том, что они тайно поженились после рождения сына, появились в июле. На премьеру “Чемпиона мира” Иван и Диана оба пришли с обручальными кольцами на пальцах. Так что теперь совершенно очевидно — они действительно муж и жена.

После того, как у нее родился сын, Диана почти не выходила в свет. Звезда сериала “Отель Элеон” быстро пришла в форму после родов — она такая же стройная, как и прежде.

Для Дианы брак с Янковским стал вторым. Актрисы уже была замужем за режиссером Артемом Аксененко. Они сошлись во время съемок фильма “Затмение”. Артем был старше Дианы на 9 лет, но разница в возрасте не смущала артистку. Супруги развелись в 2020 году. Тогда же Диана начала сниматься в фильме “Чемпион мира”.

До встречи с Дианой за Иваном закрепилась слава ловеласа, чему способствовал его статус потомка знаменитой семьи. У Ивана были романы с красавицами-актрисами и дочками известных бизнесменов. Одной из его первых девушек стала Камилла Байсарова — дочь бизнесмена Руслана Байсарова, бывшего гражданского мужа Кристины Орбакайте. Они встречались несколько лет, а затем расстались. Долгое время Янковский-младший встречался с дочерью лидера рок-группы “Алиса” Константина Кинчева Верой. Молодые люди познакомились во время учебы в ГИТИСе. Затем у него был короткий роман с Александрой Новиковой, дочерью ресторатора Аркадия Новикова. После откровенных съемок в фильме “Текст” Ивану приписывали отношения с его коллегой Кристиной Асмус. Поговаривали, что именно из-за их отношений распался брак Кристины с шоуменом Гариком Харламовым. Однако и Янковский, и Асмус всегда опровергали, что у них был роман.