Умер актер-долгожитель и “человек-попугай” Владимир Татосов(3)
Как отметила Драпеко в эфире радиостанции “Говорит Москва”, Татосов длительное время работал в Большом драматическом театре у театрального режиссера Георгия Товстоногова, долгие годы снимался на “Ленфильме”. Запомнился многим как замечательный рассказчик, жизнерадостный и веселый человек.
Политик рассказала, что за пару дней до смерти Владимир позвонил ей и сообщил, что его госпитализируют. Позднее артиста перепрофилировали усилиями друзей в профильное учреждение, однако там он заразился коронавирусной инфекцией. “Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней. Для меня это очень большая потеря. Мы очень дружили с Владимиром Михайловичем много лет. У него была онкология, видимо, на фоне ковида она прогрессировала”, — высказалась Драпеко в беседе со СМИ.
Татосов запомнился зрителям по ролям в кинокартинах “Шерлок Холмс и доктор Ватсон: двадцатый век начинается”, где сыграл барона фон Херлинга, “Шестое июля”, “Карл Маркс: молодые годы”, “Крах инженера Гарина”, а также многим другим кинокартинам.
Кроме того, Владимир Татосов известен по программе лениградского ТВ “Кружатся диски“ — аналоге “Утренней почты”. Ее вели Максим Леонидов и попугай Вака, говоривший голосом Татосова. Позднее был снят большой фильм-ревю “Как стать звездой” c тем же дуэтом.