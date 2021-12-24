Кино
24.12.2021, 16:30

Умер актер-долгожитель и “человек-попугай” Владимир Татосов

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ФОТО: screenshot - youtube
Народный артист РСФСР Владимир Татосов скончался в Санкт-Петербурге на 96-м году жизни. Об этом стало известно сегодня, 24 декабря. Информация поступила от зампреда комитета Государственной думы по культуре Елены Драпеко, которая назвала смерть артиста большой потерей.

Как отметила Драпеко в эфире радиостанции “Говорит Москва”, Татосов длительное время работал в Большом драматическом театре у театрального режиссера Георгия Товстоногова, долгие годы снимался на “Ленфильме”. Запомнился многим как замечательный рассказчик, жизнерадостный и веселый человек.

Политик рассказала, что за пару дней до смерти Владимир позвонил ей и сообщил, что его госпитализируют. Позднее артиста перепрофилировали усилиями друзей в профильное учреждение, однако там он заразился коронавирусной инфекцией. “Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней. Для меня это очень большая потеря. Мы очень дружили с Владимиром Михайловичем много лет. У него была онкология, видимо, на фоне ковида она прогрессировала”, — высказалась Драпеко в беседе со СМИ.

Татосов запомнился зрителям по ролям в кинокартинах “Шерлок Холмс и доктор Ватсон: двадцатый век начинается”, где сыграл барона фон Херлинга, “Шестое июля”, “Карл Маркс: молодые годы”, “Крах инженера Гарина”, а также многим другим кинокартинам.

Кроме того, Владимир Татосов известен по программе лениградского ТВ “Кружатся диски“ — аналоге “Утренней почты”. Ее вели Максим Леонидов и попугай Вака, говоривший голосом Татосова. Позднее был снят большой фильм-ревю “Как стать звездой” c тем же дуэтом.

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