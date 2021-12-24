Витамины и добавки для подготовки организма к праздникам

Пищевые отравления

В этом случае дело не всегда в протухшем оливье. В этот период года люди едят куда больше, чем в обычные дни, из-за этого возрастает нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Организм может оказаться не готов к потреблению больших порций еды. Непривычные праздничные деликатесы тоже могут повлиять на пищеварение.

Стоит обращать пристальное внимание на вид продуктов, их запах, вкус и цвет. Питаться лучше в меру: при наступившем чувстве сытости не надо пытаться запихнуть в себя еще кусочек. Вреда от чрезмерного обилия пищи будет куда больше, чем удовольствия от съеденного.

Несмотря на все эти предосторожности, конфуз все равно может случиться, особенно — при уже имеющихся заболеваниях ЖКТ. Поэтому в преддверии новогодних праздников можно попробовать пропить курс добавок, нормализующих работу желудочно-кишечного тракта. Такие добавки помогают уменьшить дискомфорт в желудке, улучшить общее состояние кишечника, избежать чрезмерного образования газов и вздутия живота. К примеру, препараты с пробиотиками пьют для поддержания хорошего самочувствия, укрепления иммунной системы и сохранения здорового пищеварения. Не стоит забывать и об активированном угле: его лучше держать в домашней аптечке под рукой.

Алкогольные отравления

За последние несколько лет потребление алкоголя в России уменьшилось в два раза. Тенденция общего оздоровления в этом плане хорошая, однако риск алкогольного отравления в праздники все еще существует. От таких отравлений страдает в первую очередь печень, и затем — в целом ЖКТ.

Не стоит употреблять алкоголь в больших дозах. Имеет смысл за час до застолья принять энтеросорбенты для снижения интоксикации. Не употребляйте алкоголь на пустой желудок. Необходимо пить достаточно воды, чтобы. Чтобы избежать захода на второй круг после праздничной ночи, лучше отказаться от “похмельного ритуала”.