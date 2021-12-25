Названа самая популярная песня в истории по версии Spotify

Песня впервые появилась на стриминговом сервисе в январе 2017 года. Она собирает миллиарды прослушиваний и на других площадках. Например, на YouTube видео с Shape of You посмотрели больше 5,5 млрд раз.

Ширан включил Shape of You в свой третий студийный альбом “÷”, хотя изначально не собирался этого делать. Он сомневался в успехе этого трека как самостоятельного хита, но тогдашний глава его звукозаписывающего лейбла Бен Кук уговорил его выпустить сингл.

Сейчас Shape of You занимает первое место в списке треков, которые собрали более 1 млрд прослушиваний.

На втором месте композиция MIA Drake и Bad Bunny. У Ширана есть ещё несколько песен — рекордсменов Spotify. Более 1 млрд раз послушали его композиции Castle On The Hill, Happier, Galway Girl, I Donʼt Care и Beautiful People.