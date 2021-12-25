Врач рассказал о полезных свойствах глинтвейна

Называя плюсы глинтвейна, Комова объяснила, что горячий пряный напиток, содержит полифенолы и соединения ресвератрола — они помогают уменьшить содержание “плохого” холестерина ЛПНП, активизируя выработку “хорошего” холестерина. Последний переносит жир из клеток в печень, где они утилизируются или расщепляются.

В Испании исследование Мадридского университета Комплутенсе показало, что определенный сорт красного винограда может содействовать сокращению концентрации холестерина. По словам Комовой, виноградный сок и красное вино, используемое для приготовления глинтвейна богаты ресвератролом, именно этот антиоксидант позитивно действует на сосуды.

Сколько пить глинтвейна? Не стоит забывать, напиток содержит алкоголь. Эксперт рекомендует употреблять не более стакана в день.

Также Наталья Комова рекомендует не класть в напиток сахар. Для придания сладости лучше использовать фрукты.

Еще один плюс глинтвейна — содержание корицы. Эта специя обладает противовоспалительными свойствами, помогающими организму бороться с воспалением, болью в мышцах и суставах.