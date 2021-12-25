Младшая сестра Дмитрия Маликова убедила суд, что ей в 44 года положена пенсия по старости(27)
Сестре артиста Дмитрия Маликова, певице Инне Маликовой пришлось через суд доказывать, что она имеет право на досрочную страховую пенсию… по старости. Басманный районный суд встал на сторону 44-летней заслуженной артистки и удовлетворил ее требования к пенсионному фонду в полном объеме, — удивляется “МК”.
Одна из самых моложавых артисток эстрады Инна Маликова, похоже, настолько хорошо выглядит, что не смогла переубедить Пенсионный фонд в том, что имеет право на досрочную пенсию по старости. Руководителю группы “Новые Самоцветы” пришлось для этого обратиться к Фемиде. Так, иск к подразделению Пенсионного фонда по Москве и Московской области появился в Басманном суде в начале августа. И вот, буквально за неделю до дня рождения артистки (истица родилась 1 января), суд преподнес певице подарок — досрочную пенсию.
От комментарием певица отказалась, сославшись на то, что не занимается вопросами пенсии.
“Это все к Юрию Федоровичу (Юрий Маликов — создатель и руководитель ВИА “Самоцветы”), это он занимается тем, чтобы был стаж, — рассказала певица.
Инна с большим трудом тянет на пенсионера, образ молодой и яркой женщины также слабо вяжется и с ролью бабушки, которой она стала в 42 года. Единственный сын Дмитрий и его возлюбленная Анастасия стали родителями несколько лет назад.
Оказывается, в России что с некоторых пор заслуженные артисты имеют право на досрочную пенсию. Так, гимнасты, эквилибристы, акробаты, а также артисты балета могут претендовать на досрочные выплаты после 15 лет работы; артисты танцевальных номеров, травести, а также артистки-вокалистки (кем и является Инна Маликова) могут выходить на пенсию после 20 лет работы.