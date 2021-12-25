Младшая сестра Дмитрия Маликова убедила суд, что ей в 44 года положена пенсия по старости

Одна из самых моложавых артисток эстрады Инна Маликова, похоже, настолько хорошо выглядит, что не смогла переубедить Пенсионный фонд в том, что имеет право на досрочную пенсию по старости. Руководителю группы “Новые Самоцветы” пришлось для этого обратиться к Фемиде. Так, иск к подразделению Пенсионного фонда по Москве и Московской области появился в Басманном суде в начале августа. И вот, буквально за неделю до дня рождения артистки (истица родилась 1 января), суд преподнес певице подарок — досрочную пенсию.

От комментарием певица отказалась, сославшись на то, что не занимается вопросами пенсии.

“Это все к Юрию Федоровичу (Юрий Маликов — создатель и руководитель ВИА “Самоцветы”), это он занимается тем, чтобы был стаж, — рассказала певица.

Инна с большим трудом тянет на пенсионера, образ молодой и яркой женщины также слабо вяжется и с ролью бабушки, которой она стала в 42 года. Единственный сын Дмитрий и его возлюбленная Анастасия стали родителями несколько лет назад.

Оказывается, в России что с некоторых пор заслуженные артисты имеют право на досрочную пенсию. Так, гимнасты, эквилибристы, акробаты, а также артисты балета могут претендовать на досрочные выплаты после 15 лет работы; артисты танцевальных номеров, травести, а также артистки-вокалистки (кем и является Инна Маликова) могут выходить на пенсию после 20 лет работы.