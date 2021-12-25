25.12.2021, 17:18
Назван самый полезный салат для новогоднего стола(3)
ФОТО: Photo by Pablo Merchán Montes on Unsplash
Диетолог Яна Гришина заявила, что при активном образе жизни застолье на Новый год не отразится на фигуре человека. Она рассказала, какое блюдо не принесет вреда здоровью, в интервью РИА “Новости”.
При отсутствии режима физической нагрузки Гришина назвала алкоголь и жирные блюда худшим. что можно предложить организму. В таком случае она посоветовала сделать на Новый год стол из простых легких блюд.
Врач поделилась рецептом полезного салата для новогоднего стола: для него понадобятся 0,5 банки консервированной красной фасоли, одна красная луковица, два огурца, два помидора, два яйца, сваренные вкрутую, две столовые ложки сметаны жирностью в десять процентов. К этим ингредиентам нужно добавить 200 граммов отварного или приготовленного на гриле куриного филе. Заправить блюдо Гришина посоветовала солью и горчицей по вкусу.