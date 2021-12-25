Назван самый полезный салат для новогоднего стола

При отсутствии режима физической нагрузки Гришина назвала алкоголь и жирные блюда худшим. что можно предложить организму. В таком случае она посоветовала сделать на Новый год стол из простых легких блюд.

Врач поделилась рецептом полезного салата для новогоднего стола: для него понадобятся 0,5 банки консервированной красной фасоли, одна красная луковица, два огурца, два помидора, два яйца, сваренные вкрутую, две столовые ложки сметаны жирностью в десять процентов. К этим ингредиентам нужно добавить 200 граммов отварного или приготовленного на гриле куриного филе. Заправить блюдо Гришина посоветовала солью и горчицей по вкусу.