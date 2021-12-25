В Москве можно устроить романтический ужин в квартире из “Иронии судьбы”

Один из российских сервисов доставки еды воссоздал точную копию квартиры Нади из “Иронии Судьбы”, которая расположилась в одном из павильонов "Мосфильма". Для этого использовались подлинные советские чертежи и оригинальный реквизит со съемок фильма, сообщили “РБК Стиль” в пресс-службе сервиса.

Квартиру из знакового советского фильма возводили с нуля, стараясь учесть все детали: так, в ванной повесили шубу Ипполита, а в зале положили платье и гитару Нади.

В квартире для гостей устроят предновогодний ужин с главными атрибутами советского праздника: фирменной заливной рыбой, оливье, селедкой под шубой, мандаринами и советским шампанским. А еще проведут экскурсию по "Мосфильму", расскажут подробности о съемках фильма и покажут оригинальный реквизит.

“На этот раз мы решили доставлять не только еду и продукты, но и уникальную возможность оказаться в той самой квартире номер 12 на улице Строителей, 25, которую с самого детства мы ежегодно наблюдаем в своих телевизорах, и попробовать именно те блюда, которые ели герои культового для каждого жителя России фильма”, — подчеркнули в сервисе доставки.