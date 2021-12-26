ФОТО | Как отпраздновали Рождество российские звезды-католики

Дочь Аллы Борисовны Пугачевой — Кристина Орбакайте трогательно поздравила всех католиков с Рождеством. “Мы девочки-католички, поздравляем всех с наступающим Рождеством! Счастья, счастья, счастья!”, — подчеркнула Орбакайте.

Стоит отметить, что Кристина гордится тем, что она католичка. Унаследовала веру от отца Миколаса Орбакаса. Звезда и младшую дочь Клаву от бизнесмена Михаила Земцова воспитывает в вере папы. Наследницу Орбакайте крестила в московском приходе Римско-Католической церкви Святых апостолов Петра и Павла. К католическим традициям Кристина относится трепетно и старается их соблюдать. Рождество певица отмечает торжественно в кругу родных и близких.

Лайма Вайкуле также трогательно поздравила католиков в соцсетях. Певица опубликовала ролик, где пожелала поклонникам оптимизма. “Самый короткий день и самая длинная ночь. Это же, дорогие друзья, Рождество! Я вас поздравляю! Желаю вам оптимизма, удачи, счастья и веры! С Рождеством!” — поделилась Вайкуле.

Как признавались звезды, вера к ним перешла от родных. Например, Эдита Пьеха рассказывала в многочисленных интервью, как религия ей помогает и дает силы. Будущая звезда родилась на севере Франции в польской семье, которая придерживалась католической веры. Родители тщательно соблюдали и чтили традиции. По словам певицы, на первое причастие в подарок получила образок Ченстоховской Богоматери и молитвенник. Пьеха сохранила семейные реликвии до сегодняшнего дня и уверена, что они помогают ей.

Знаменитый российский актер Владимир Машков унаследовал католическую веру от матери и бабушки. Обе были итальянками.