Умер писатель Альберт Лиханов

“Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей”, — пишет Общественная палата.

Литературную известность писатель получил после публикации в журнале “Юность” рассказа “Шагреневая кожа” в 1962 году. Он также известен такими произведениями, как “Мой генерал”, “Русские мальчики”, “Мужская школа”, “Чистые камушки”, “Лабиринт”, “Обман”, “Солнечное затмение”.

Лиханов — уроженец Кирова, там же прошло все его детство. По окончании школы юношей он перебрался в Свердловск (ныне Екатеринбург — Прим.ред.), где решил получить профессию журналиста. Работал литературным сотрудником в разных газетах, колесил по стране. Последние 30 лет литературный деятель отдал работе в журнале “Смена”, где он был главным редактором.