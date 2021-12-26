Разное
26.12.2021, 11:01

Умер писатель Альберт Лиханов

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ФОТО: screenshot - youtube
Известный российский писатель и общественный деятель Альберт Лиханов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную палату России. “По информации от источников из окружения семьи, причиной смерти стал коронавирус”, — сказал собеседник РИА “Новости”.

“Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей”, — пишет Общественная палата.

Литературную известность писатель получил после публикации в журнале “Юность” рассказа “Шагреневая кожа” в 1962 году. Он также известен такими произведениями, как “Мой генерал”, “Русские мальчики”, “Мужская школа”, “Чистые камушки”, “Лабиринт”, “Обман”, “Солнечное затмение”.

Лиханов — уроженец Кирова, там же прошло все его детство. По окончании школы юношей он перебрался в Свердловск (ныне Екатеринбург — Прим.ред.), где решил получить профессию журналиста. Работал литературным сотрудником в разных газетах, колесил по стране. Последние 30 лет литературный деятель отдал работе в журнале “Смена”, где он был главным редактором.

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