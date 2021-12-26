Ипполит-китаец и торт в лицо: Netflix в Новый год покажет американскую “Иронию судьбы”

Женю Лукашина сыграет мелькнувший в сериале “Фарго” актер Томас Манн. Полный тезка немецкого писателя довольно молодой. Сразу бросается в глаза, что, в отличие от Андрея Мягкова, которому в “Иронии судьбы” было под 40, американскому актеру всего 30.

Роль Нади Шевелевой — а точнее, Марго Хейес — доверили Эмме Робертс (“Американская история ужасов”, “Мы — Миллеры”) — она чем-то похожа на Барбару Брыльску (но больше — на свою тетю Джулию Робертс), но тоже моложе польской актрисы. Ей тоже 30 (Барбаре на момент съемок у Эльдара Рязанова было 34). Ее мы вынесли на фото к этой статье.

Американского Ипполита — Кипа Прескотта — сыграл британский актер Льюис Тан (“Мортал Комбат”). Сложно назвать артиста китайского происхождения сильно похожим на Юрия Яковлева. К тому же и он сильно моложе: Яковлеву было 47 лет, тогда как Тану на 13 лет меньше.

Роль брошенной безвольным лицемером Лукашиным Гали досталась американке Бритт Робертсон (“Под куполом”, “Земля будущего”). Стоит ли добавлять, что и она моложе оригинала: Ольге Науменко было 26 лет, Бритт — 21 год.

Режиссер фильма Марюс Вайсберг вспомнил, как ставили сцену с дракой американских Ипполита и Жени. Последний должен был от мощного удара перелететь через огромный торт, который был в единственном экземпляре. Поэтому было смертельно важно сделать все с первого дубля.

“Девушки в группе закрыли глаза, затаив дыхание, стояла полная тишина, — признался режиссер. — Это одна из таких напряженных и очень веселых ситуаций — мы все полностью зависели от нашего главного актера. Как у него с координацией, никто до конца не понимал. Делали ставки, как я потом выяснил”.

В общем, пока можно предположить, что получится скорее не грустная комедия о зрелом неудачнике, а комедия, но более молодежная — о забавном казусе, который может стать чем-то большим. А может и не стать, у героев по большому счету все впереди. Актрисы из оригинального фильма отнеслись к американскому римейку, мягко говоря, скептически. Лия Ахеджакова и вовсе охарактеризовала фильм (ещё до съемок) как "ерунда собачья". Ну да, как говорится, поживем — увидим…