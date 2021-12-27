Избитый фигурист Соловьев пошел на поправку

“Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители! Моя благодарность вам безгранична! Ваша поддержка и любовь дает мне силы бороться! Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность!” — рассыпался в благодарностях спортсмен.

Некоторые удостоились отдельной благодарности — например, фигуристка Татьяна Навка, журналисты Вася Конов и Тина Канделаки.

Но самые теплые слова были сказаны в адрес трех главных женщин в жизни Соловьева — его девушки, директора и мамы.

“Моя самая лучшая девочка, Анюта, твоя поддержка, любовь и забота творят чудеса! Все время рядом, на связи с врачами, вкусняшки в больницу и еще бесконечное количество помощи! Я даже представить не мог, что в тебе столько сил!” — искренне восхищался фигурист своей избранницей.

Своему директору Елене Болотовой он обязан тем, что история с избиением получила огласку, подав людям пример, “как стоит и не стоит себя вести”.

Ну а маме Соловьев пообещал приехать сразу, как только выпишется из больницы — и крепко обнять.

Фигурист быстро идет на поправку — небольшие бонусы тренированного тела. Да и пострадал он за правое дело — защищал свою девушку и ее спутниц, к которым приставали студенты возле караоке-клуба. 18-летние студенты задержаны, в качестве меры пресечения суд избрал следственный изолятор, невзирая на возражения их адвокатов.