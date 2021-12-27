Умер “русский голос” Дамблдора, Оптимуса Прайма и Гимли — актер дубляжа Андрей Ярославцев

“Андрей Викторович был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа. Он родился 6 августа 1957 года в Москве. После окончания школы поступил в Театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1978 году. В том же году был принят в группу Театра имени Вахтангова, — говорится в некрологе. — Позже начался его путь в дубляже. За свою карьеру он озвучил порядка 240 кинокартин. Голосом Андрея говорят такие персонажи, как Оптимус Прайм (Трансформеры), Альбус Дамблдор (Гарри Поттер), Гимли (Властелин колец) и МНОГИЕ другие!”