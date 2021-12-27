Чего опасаться в новогоднюю ночь знакам Зодиака

Трудной с эмоциональной точки зрения ночь будет для Весов и Овнов. Они могут поругаться со вторыми половинками. Ракам тоже стоит быть поосторожнее с семьей.

“Помимо опасности от пиротехники, Водолеев и Львов поджидают “сюрпризы” со стороны близких. Эти знаки обычно отличаются щедростью, и, чтобы у них не было ощущения, что кругом обман, не стоит слишком тратиться на подарки. В этом году масштаб подарков, которые они получат, будет небольшим. Поэтому не надо слишком сильно вкладываться в праздник — откат будет гораздо меньше ожидаемого”, — сказала астролог.