Чего опасаться в новогоднюю ночь знакам Зодиака
Астролог, специалист по межличностным отношениям Лилия Любимова пообещала, что самой комфортной новогодняя ночь будет для Девы, Козерога, Рыб и Скорпиона. Они получат желанные подарки и гладко встретят новый год. А вот Тельцу, Скорпиону, Льву и Водолею рекомендуют быть аккуратнее с пиротехникой. Еще некоторые предупреждения — в обзоре WMJ.
Трудной с эмоциональной точки зрения ночь будет для Весов и Овнов. Они могут поругаться со вторыми половинками. Ракам тоже стоит быть поосторожнее с семьей.
“Помимо опасности от пиротехники, Водолеев и Львов поджидают “сюрпризы” со стороны близких. Эти знаки обычно отличаются щедростью, и, чтобы у них не было ощущения, что кругом обман, не стоит слишком тратиться на подарки. В этом году масштаб подарков, которые они получат, будет небольшим. Поэтому не надо слишком сильно вкладываться в праздник — откат будет гораздо меньше ожидаемого”, — сказала астролог.
Ну а Близнецам избежать трудного Нового года поможет способность быть в потоке и не форсировать события. “Дом украсили — и слава богу! Хочет кто-то приехать в гости — пусть приезжает. Если немного отстраниться, то их праздник не будет омрачен какими-то мелочами”, — сказала Любимова.