Дима Билан признался, что врач диагностировал у него третью стадию алкоголизма

Как оказалось, у 40-летнего артиста действительно имеются проблемы с алкоголем, но он старается держать себя в руках.

“Да, я выпиваю, но мое лицо говорит о том, что выпиваю я немного, — разоткровенничался исполнитель в интервью “Осторожно: Собчак”. — К сожалению, у меня есть такая проблема: не могу остановиться, когда выпиваю. Мне кажется, не существует семьи, где нет такой проблемы. Да что говорить-то?! Вся Европа пьет так”.

По словам Билана, с подобными трудностями он столкнулся четыре года назад, но пьяные загулы у него случаются не чаще одного раза в два месяца. “Вот единственный раз вышел в прямой эфир в таком состоянии. Я сделал это!” — пошутил Дима.

Со своей проблемой исполнитель даже обращался к врачу, который диагностировал ему… третью стадию алкоголизма. “Я врага знаю в лицо. Я борюсь с этой проблемой, мне нравится побеждать”, — заверил певец.

Младшая сестра Димы переживает за него и старается оказать поддержку. “Он мне не звонит в таких состояниях. Не очень знаю, что происходит. Сцена — это очень тяжело морально. Чем больше я пою, тем понимаю (девушка строить карьеру певицы и выступает под творческим псевдонимом Otana, — прим. ред.). Я не люблю алкоголь. Стараюсь всегда быть на стороне брата. Дима достаточно сильный человек”, — отметила Анна.