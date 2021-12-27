ФОТО | Чего зря время терять? Бывшая жена Лепса со своим новым невероятно красивым мужчиной улетела на Мальдивы

Бывшая жена Лепса не комментирует свой развод. Накануне заседания суда, расторгнувшего ее брак, женщина удалила свой Инстаграм, дав понять, что она не желает делиться личным. Зато нового избранника Шаплыковой хорошо знает шоумен Рустам Солнцев. Он считает Дмитрия любителем пожить за счет обеспеченных дам, но, в целом, неплохим парнем.

- Дима — известный любитель за счет женщин полетать отдыхать. Он симпатичный парень, милый. Они уже месяц как вернулись. Летали они на частном самолете, кстати, — сообщил Солнцев.

Рустам отлично понимает Анну: она 20 лет своей жизни посвятила мужу, родила ему троих детей, боролась с его запоями. К тому же Григорий, по слухам, не был верен ей в браке. Так что теперь она наконец-то обрела свободу и может оттянуться так, как ей хочется. Возможно, Савчук — не любовь всей ее жизни, но побороть негативные эмоции, связанные с крахом такого долгого брака, он ей наверняка поможет.

- Она молодая женщина. Она была в браке столько времени, сейчас свободна от этих цепей, что же ей мучиться? Пусть развлекается, тем более с Савчуком. Он интеллектуально… простенький, но это не делает его плохим человеком. Она, видимо, с ним физиологически оттягивалась, — рассказал Солцев в интервью порталу Blitz+.

Анкету Дмитрия Савчука можно найти на сайтах многих модельных агентств. Его рост — 188 сантиметров, вес 75 кило. Несколько лет назад он засветился на модных показах Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, сотрудничал с музыкальными телеканалами.

Пока его бывшая жена отдыхает, Григорий Лепс трудится в поте лица. Его рабочий график на ближайшие дни расписан по часам. Новогодние праздники артист проведет в Москве (вечером 31 декабря он будет выступать на частном концерте в Барвихе). А вот на Рождество у него особые планы. Григорий улетит во Францию на фешенебельный горнолыжный курорт Куршевель, где в новогодние каникулы отдыхает немало состоятельных русских туристов. Музыкант даст концерт в рамках фестиваля Big Art Festival в ресторане-шале Cap Horn. Входной билет на выступление Лепса стоит 2 тысячи евро. Несмотря на высокую цену, места за столиками на шикарном гала-ужине со специальным меню уже практически раскуплены.