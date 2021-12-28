Элина Нечаева выпустила свой первый альбом

“Это очень большой шаг для меня. Очень много сил ушло на создание этого диска. Я безумно горжусь собой и своими коллегами — всеми, кто поддержал меня и был со мной в течение этого процесса”, — сказала Элина.

В альбом вошли композиции Моцарта, Рахманинова, Оффенбаха, Пуччини — в общем, золотой фонд мировой классики. Не были забыты и эстонские авторы: Элина Нечаева исполнила “Рождественскую колыбельную” Арво Пярта и Ave Maria, которую написал местный священник Олег Врона. Завершает диск знаменитая La Forza, но в более камерном варианте.

У Деда Мороза Элина хочет попросить для себя хорошего крепкого здоровья и хорошего настроения, а для всех — чтобы хорошая музыка радовала большое количество людей и, как бы банально это ни звучало, мира во всем мире.

А у самой певицы уже в январе исполнится давняя мечта — она исполнит партию Царицы Ночи в опере Моцарта “Волшебная флейта”.