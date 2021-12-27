Голая Юлия Снигирь на тросах... BDSM? Нет, экранизация классики!

Пока 38-летняя Снигирь может только интриговать публику намеками на премьеру, поскольку нельзя раскрывать всех деталей до выхода проекта на экраны. При этом актриса заявляет: съемки потребовали от нее колоссальных усилий. “Было много обнаженных сцен, а для меня, человека закрытого и стеснительного, это катастрофа”, — поясняет Юлия.

Для того, чтобы выглядеть прекрасно в кадре, она начала больше заниматься спортом, отказалась от сладкого и следила за весом. “Мне пришлось убедить себя в том, что я очень хороша, чтобы спокойно разгуливать обнаженной перед толпой людей. Роль Маргариты дала мне внутреннее спокойствие и уверенность в себе”, — говорит Снигирь.

В одной из сцен ей пришлось около 12 часов подряд провисеть на тросах — это был знаменитый полет Маргариты. Даже опытные каскадеры сказали, что не смогли бы так долго быть на высоте. Но у нее есть опыт работы не только в российских проектах, но и голливудских, поэтому ей не привыкать.

А в главных ближайших планах Юлии — разумеется, новогодние праздники, которые она чаще всего проводит с семьей. Вместе с супругом Евгением Цыгановым они ждут гостей. “И даже не один, а два праздника: дневной и вечерний. Днем 31 декабря у нас толпа детей, и я за несколько недель до этого начинаю думать, чем бы мне хотелось их угостить. А ночью остаемся в тесном кругу взрослых, открываем бутылку хорошего игристого и слушаем хорошую музыку. Queen, Pink Floyd, Led Zeppellin — мне нравятся 70-е, их эстетика”, — поясняет звезда театра и кино.