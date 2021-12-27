Доктор Курпатов получил антипремию за вклад в лженауку

Андрей Курпатов стал лауреатом премии “Почетный Академик ВРАЛ” (ВРуническая Академия Лженаук), которая вручается за вклад в лженауку.

На сайте премии сказано, что Курпатов использует термины “информационная псевдодебильность” и “цифровой аутизм”, утверждает, что использование смартфонов увеличивает риск суицида, а для обоснования своей позиции “умело смешивает факты, гипотезы, спорные исследования и спекуляции”.

Кроме Курпатова, в финал вышли ютьюб-блогер Антон Мысливец и историк Ольга Четверикова. На сайте премии сказано, что Четверикова заявляет об опасности вакцин и 5G, а канал Мысливца описан как “агрегатор мракобесных идей из всех областей науки, имеющий ярко выраженные коммерческие цели”.

Кроме того, в 2021 году организаторы премии создали специальную медицинскую номинацию “АПЧХИ” (Академия Превентивной ЧакроХИрургии). В ней победил врач Александр Редько, который, как сказано на сайте премии, ведет “широчайшую антипрививочную пропаганду, демонстрируя незнание основ биологии, не говоря уже об эпидемиологии и инфекционных болезнях”. Нешуточную конкуренцию ему составили Мария Шукшина и внезапно еще один теледоктор — Александр Мясников. И его присутствие обусловлено скорее былыми заслугами: в 2020-м он “неоднократно высказывался о невысокой опасности коронавируса и что защищать надо только людей старше 65 лет”. Но уже в середине прошлого года Мясников резко поменял позицию на прямо противоположную.

Андрей Курпатов получил известность в начале 2000-х годов как телеведущий. Позднее он занимал пост главы компании “Красный квадрат”, которая производила для “Первого канала” популярные развлекательные шоу. С 2014 года Курпатов возглавляет созданную им “Высшую школу методологии” в Петербурге. В 2019 году его назначили научным руководителем лаборатории нейронаук и поведения человека в Сбербанке.

“Академию” ВРАЛ и соответствующую премию придумали авторы портала Антропогенез.ру в 2016 году. За время существовании совершенно непристижной премии становились Трофим Лысенко и Джуна (посмертно) и персонаж “Сказки о тройке” братьев Стругацких Амвросий Амбруазович Выбегалло (виртуально). Среди живых же “теплых” слов удостоились “плоскоземельщик” Игорь Прокопенко, адепт “теории чипирования” Никита Михалков, разоблачитель “заговора продажных климатологов” Юлия Латынина, искатель рунических надписей (в том числе на Луне и на Солнце) Валерий Чудинов, разоблачитель коварных планов вездесущих англосаксов Николай Стариков, сортировщик людей по строению их мозга Сергей Савельев, сильно ударившися в религию Герман Стерлигов, маэстро Евгений Понасенков, автор “новой хронологии” Анатолий Фоменко.