Что смотреть 31 декабря? "Бублик" собрал полную ТВ-программу для русскоязычных жителей Эстонии

07:15 "Лесные герои" (Metsän selviytyjät, Финляндия 2018)

08:00 "Новогодние приключения Маши и Вити"

09:10 "С новым годом, мамы!"

10:30 "Обыкновенное чудо"

12:50 Актуальная камера 2021. Итоги года*

13:20 "SOS, Дед Мороз или Все сбудется!"

14:45 "Чародеи"

17:15 "Боги железного занавеса", 5/6 (Raudse eesriide jumalused, Эстония 2014)

17:40 "Ёлки 5"

19:05 "АББА" навсегда. Победитель получает всё" (ABBA Forever: The Winner Takes it All)

20:00 Актуальная камера

20:10 Мюзикл "Алиса в стране чудес" (Украина 2014)

21:45 Новогодний огонек на ETV+

23:50 Новогоднее обращение президента Эстонской Республики Алара Кариса

23:55 Новогодний огонек на ETV+

00:05 Большой новогодний концерт (Украина 2014)

01:15 "Ёлки новые"

02:40 Анне Вески. 40 лет на сцене