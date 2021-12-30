Что смотреть 31 декабря? "Бублик" собрал полную ТВ-программу для русскоязычных жителей Эстонии

Первый канал для нас приготовил относительно новую программу, из которой выбивается разве что "Полосатый рейс". Для России же идет стандартное "оливье" из старых хитов ("Укротительница тигров", "Карнавальная ночь", "Москва слезам не верит", "Служебный роман", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию"). Ну а для стран Балтии все иначе. К компромиссу программы приходят ближе к ночи. Начиная с десяти вечера начинается концертно-развлекательная программа с традиционным привкусом ностальгии — однако на этот раз не советской, а напротив — вспоминать будут 30 лет без СССР.

06:15 "Худшая подруга". Сериал

07:05 "Коньки для чемпионки". Сериал

10:35 "Когда папа Дед Мороз". Сериал

14:20 "Полосатый рейс". Комедия

16:05 "Ёлки-5". Комедия

17:55 "Ёлки новые". Комедия

19:40 "Ирония судьбы. Продолжение". Комедия

22:00 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя

22:55 "Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина"

23:05 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя. Продолжение

23:30 "Новогоднее поздравление Президента Эстонии Алара Кариса"

23:35 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя. Окончание

Телеканал "РТР-Планета" тоже включил только несколько фильмов из классики советского кино. И тоже программа принципиально отличается от российский. Например, в России каналы Первый и "Россия 1" традиционно делят главный фильм Нового года — "Ирония судьбы, или С легким паром". В этот раз он достался "России", но хитрый Первый на то же самое время ставит свое "продолжение". Нам же оригинала не досталось. Как и других традиционных для россии "блюд": "Операция "Ы", "Девчата", "Любовь и голуби", "Бриллиантовая рука", "Джентльмены удачи". Зато для нас оба главных российских канала показывают "Полосатый рейс"!