Что смотреть 31 декабря? "Бублик" собрал полную ТВ-программу для русскоязычных жителей Эстонии(11)
Как ни крути, но почти все мы включим телевизор 31 декабря. Что приготовили для нас основные русскоязычные телеканалы? Для удобства своих читателей "Бублик" собрал все ТВ-программы в одну статью. Смотри и выбирай!
Первый канал для нас приготовил относительно новую программу, из которой выбивается разве что "Полосатый рейс". Для России же идет стандартное "оливье" из старых хитов ("Укротительница тигров", "Карнавальная ночь", "Москва слезам не верит", "Служебный роман", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию"). Ну а для стран Балтии все иначе. К компромиссу программы приходят ближе к ночи. Начиная с десяти вечера начинается концертно-развлекательная программа с традиционным привкусом ностальгии — однако на этот раз не советской, а напротив — вспоминать будут 30 лет без СССР.
06:15 "Худшая подруга". Сериал
07:05 "Коньки для чемпионки". Сериал
10:35 "Когда папа Дед Мороз". Сериал
14:20 "Полосатый рейс". Комедия
16:05 "Ёлки-5". Комедия
17:55 "Ёлки новые". Комедия
19:40 "Ирония судьбы. Продолжение". Комедия
22:00 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя
22:55 "Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина"
23:05 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя. Продолжение
23:30 "Новогоднее поздравление Президента Эстонии Алара Кариса"
23:35 Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя. Окончание
Телеканал "РТР-Планета" тоже включил только несколько фильмов из классики советского кино. И тоже программа принципиально отличается от российский. Например, в России каналы Первый и "Россия 1" традиционно делят главный фильм Нового года — "Ирония судьбы, или С легким паром". В этот раз он достался "России", но хитрый Первый на то же самое время ставит свое "продолжение". Нам же оригинала не досталось. Как и других традиционных для россии "блюд": "Операция "Ы", "Девчата", "Любовь и голуби", "Бриллиантовая рука", "Джентльмены удачи". Зато для нас оба главных российских канала показывают "Полосатый рейс"!
3:55 "Доярка из Хацапетовки"
07:00 "Собака на сене"
10:00 Вести
10:20 Вести. Местное время
10:30 "Сказки Рублевского леса"
12:30 "Новогодняя жена"
14:35 "Три плюс два"
16:30 "Полосатый рейс"
18:20 Короли смеха
21:00 Новогодний парад звезд
22:55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации В.В. Путина
23:00 Новогодний голубой огонек-2022
На ETV+ 31 декабря программа довольно разнообразная. Будет и концерт группы ABBA и фильм "Ёлки 5" (которые при этом еще не успеют закончиться на Первом) и "Чародеи" и даже свой собственный "Голубой огонек" с эстонскими знаменитостями.
07:15 "Лесные герои" (Metsän selviytyjät, Финляндия 2018)
08:00 "Новогодние приключения Маши и Вити"
09:10 "С новым годом, мамы!"
10:30 "Обыкновенное чудо"
12:50 Актуальная камера 2021. Итоги года*
13:20 "SOS, Дед Мороз или Все сбудется!"
14:45 "Чародеи"
17:15 "Боги железного занавеса", 5/6 (Raudse eesriide jumalused, Эстония 2014)
17:40 "Ёлки 5"
19:05 "АББА" навсегда. Победитель получает всё" (ABBA Forever: The Winner Takes it All)
20:00 Актуальная камера
20:10 Мюзикл "Алиса в стране чудес" (Украина 2014)
21:45 Новогодний огонек на ETV+
23:50 Новогоднее обращение президента Эстонской Республики Алара Кариса
23:55 Новогодний огонек на ETV+
00:05 Большой новогодний концерт (Украина 2014)
01:15 "Ёлки новые"
02:40 Анне Вески. 40 лет на сцене
Главный развлекательный канал российского телевидения верен традиции в новогодние праздники устраивать "марафоны" своих главных программ. Если утром еще наблюдается какое-то разнообразие, то с 11 часов и до 3 ночи — только дайджесты Comedy Club с 2018 по 2021 годы. И Путин.
07:00 "Универ. Новая общага". Сезон 1. 100-я серия - "Новый год"
07:30 "Универ. Новая общага". 200-я серия
08:00 "Ольга". Сезон 3. 55-я серия
08:30 "Ольга". Сезон 3. 56-я серия
09:00 Двое на миллион
10:00 Где логика?
11:00 Comedy Club
12:00 Comedy Club
13:00 Comedy Club
14:00 Comedy Club
15:00 Comedy Club
16:00 Comedy Club
17:00 Comedy Club
17:55 Новогоднее поздравление Президента Российской Федерации
18:00 Comedy Club
19:00 Comedy Club
19:55 Новогоднее поздравление Президента Российской Федерации
20:00 Comedy Club
21:00 Comedy Club
22:30 Comedy Club
00:00 Comedy Club
01:00 Comedy Club
02:00 Comedy Club
03:00 Наша Russia
Телеканал СТС тоже наконец подкопил контент для полноценного марафона. И это будет марафон новогодних шоу "Уральских пельменей". Как сюда умудрилась вклиниться "Суперлига", одному Маслякову известно. В России, к слову, никакой "Суперлиги" 31 декабря не будет — только "пельмени". И Путин.
08:30 Шоу "Уральских пельменей" (Битва фужеров: Часть 1-я)
09:57 Шоу "Уральских пельменей" (Битва фужеров: Часть 2-я)
11:25 Шоу "Уральских пельменей" (Битва фужеров: Часть 3-я)
12:52 Шоу "Уральских пельменей" (Битва фужеров: Часть 4-я)
14:20 Шоу "Уральских пельменей" (Битва фужеров: Часть 5-я)
15:47 Шоу "Уральских пельменей" (Битва фужеров: Часть 6-я)
17:15 Шоу "Уральских пельменей" (Елка, дети, два стола)
18:40 Шоу "Уральских пельменей" (Дело пахнет мандарином)
20:05 Шоу "Уральских пельменей" (Заливной огонек)
21:30 Суперлига (9-я серия)
23:00 Шоу "Уральских пельменей" (Битва фужеров: Часть 1-я)
00:18 Шоу "Уральских пельменей" (Битва фужеров: Часть 2-я)
01:37 Шоу "Уральских пельменей" (Битва фужеров: Часть 3-я)
02:56 Шоу "Уральских пельменей" (Битва фужеров: Часть 4-я)
04:15 6 кадров (57-я серия)
04:45 6 кадров (36-я серия)
НТВ традиционно в новогоднюю ночь ищет свою нишу и пытается конкурировать даже не с другими телеканалами, а скорее с Ютьюбом и борется за внимание тех зрителей, кто включает телевизор фоном. На этот раз весь вечер на экране будет детективный сериал "Магистраль". И опять же интересно сравнить с российским НТВ. Там программа более традиционная для праздника: "Афоня", "Приходи на меня посмотреть", "Сирота казанская". А до и после Путина — спецвыпуск шоу "Маска".
05:20 "Мухтар. Новый след": серии "Верная", "Изумруд"
07:00 "Сегодня"
07:20 "Русский дубль": серии "Удар сзади", "Шуба", "Подкидыш", "Карусель"
12:00 "Сегодня"
12:20 "Следствие вели..."
14:10 "Большие родители"
14:55 "Пасечник": серия "Новогодний чёс"
16:50 "Новогодний пес"
18:45 "Магистраль": серии "Последнее предупреждение", "Восточный курьер"
22:55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации В.В. Путина
23:00 "Новогодняя сказка"
02:00 "Новогодний квартирник у Маргулиса"
А телеканал 3+ днем сделал ставку на комедию "Новогодний переполох", а вечером на "Ёлки" и "Уральских пельменей".
07:35 "Драконы. Защитники Олуха"
07:55 "Драконы и всадники Олуха 2"
08:20 "Дежурный врач 2"
09:20 "Северный полюс: Открыт на Рождество"
11:05 "Ледниковый период 3. Эра динозавров"
12:55 "Новогодний переполох"
17:00 "Млечный путь"
19:05 "Ёлки последние"
21:00 Новости Таллинна
21:30 "Уральские пельмени"
Ну и вкратце пройдемся по программе спутниковых каналов из России (кто-то же смотрит и их). Часть из них не стала "заморачиваться" и пошла по пути ТНТ и СТС, предлагая собственные марафоны. Но насколько же разное видение у них того, что создает праздничное настроение! Например, канал "Вопросы и ответы" зарядит на весь день игру "Сто к одному", "Настоящее страшное ТВ" — "Астрал", "Другой мир" и "Очень страшное кино", "365 дней" — сериал "Исаев", "Наука" — "Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом", "Пятница" — "Евгенич" и "Супердискотека 90-х", "Мир" — "Дискотека 80-х", "Че!" — "Десантура" и "Рэмбо", "Суббота" — "Маша и Медведь", "TV 1000 Русское кино" и "Дом кино" — "Ёлки", "Кинопоказ" — "Терминатор", "Русский детектив" — "Бригада"...