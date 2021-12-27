Новогодние блюда, привлекающие богатство и удачу(1)
“МК” решил посмотреть, какие в разных уголках мира ставят на новогодний стол блюда и какое символическое значение им придается. А вдруг мы немножко мексиканцы или норвежцы, если сработают их блюда?
От Греции до Мексики: василопита с монеткой и “кольцо королей”
В Греции на Новый год (или отмечаемый 1 января праздник Святого Василия) подают особое угощение. Это василопита, круглый пирог, который обычно готовят с миндалем. Собственно, название этого угощения и значит “пирог Василия”. Традиционно внутрь пирога запекают монетку или какую-нибудь безделушку. Во время праздничного новогоднего застолья пирог разрезают на кусочки. Считается, что монета приносит удачу тому, кто ее находит. Рецептов этого пирога у греков много — кто-то готовит тесто на дрожжах, а кто-то без, но зато на апельсиновом соке. Один из рецептов предлагает сбивать 300 граммов сливочного масла, добавить сахара, молока и миндаля (всего этого тоже по 300 граммов), шесть взбитых яиц, стаканчик бренди и кило муки, смешанной с разрыхлителем. После перемешивания до однородного состояния тесто ставят на час в теплое место. А потом пирог выпекается в смазанной маслом форме 35 минут при температуре 200 градусов. Через минут 15 рекомендуется накрыть пирог фольгой, чтобы не подгорел сверху.
Также в праздничную пору считаются символом плодородия и изобилия гранаты. Типичный десерт на Пелопоннесе, который подают как на свадьбах, так и во время новогодних праздников — диплес, чем-то напоминающий наш хворост. Тонкое листовое тесто раскатывают в полоски, обжаривают в масле поливают сиропом. Иногда еще посыпают корицей и измельченными грецкими орехами.
А вообще новогодний стол в Греции зависит и от региона, и от семейных предпочтений и возможностей. Нередко в качестве основного блюда подаются блюда из свинины. В северной части страны любят подавать весьма напоминающее наши голубцы блюдо из фаршированных капустных листьев.
Если в Греции запекают монетку на счастье в василопиту, то в Мексике тоже есть схожий обычай. Там какая-нибудь маленькая куколка (символ удачи для того, кто ее обнаружит) запекается в пирог “Роска де Рейес”. Это посыпанный цукатами хлеб, выпеченный в форме кольца (название и переводится как “кольцо королей”).
На протяжении всего праздничного сезона, от праздника Богоматери Гваделупской 12 декабря до Дня трех королей 6 января в Мексике традиционно подают тамале — блюдо из кукурузного теста с начинкой, обернутое кукурузными листьями и приготовленное на пару.
К слову, “кольцо королей” традиционно служит частью празднования в первые дни нового года и на юге США — там тоже нередко запекают внутрь безделушки и монетки.
Германия: угощение на удачу
Традиционно в Германии в канун Нового года едят кислую капусту: считается, что она принесет благословение и богатство. Перед едой сидящие за столом желают друг другу столько добра и денег, сколько кусочков капусты в горшочке с едой.
Особой популярностью пользуется новогодний карп (Silvesterkarpfen). Популярностью пользуется и другая рыба, а также морепродукты (от омаров до устриц). Согласно одной из теорий, после рождественских праздников хотят сократить количество калорий, поэтому и выбирают рыбу и морепродукты как менее жирную пищу для празднования Нового года. Вообще же в прошлом карп был дорогой и труднодоступной рыбой. Считалось, что чешуя от карпа, спрятанная в кошельке, приносит изобилие денег. Чешуйки должны оставаться в кошельке весь год и их нельзя вынимать, гласит суеверие.
Несмотря на заботу многих немцев о низкокалорийном питании, но новогоднем столе у многих жителей Германии подаются блюда из свинины, поскольку в этой стране свинья издавна считалась символом фортуны и благополучия. Так что многие считают, что поесть свинины — значит привлечь удачу в наступающем году. Для тех, кто предпочитает не есть свинину в канун Нового года, имеется сладкая альтернатива — марципановые свинки или шоколадные конфеты в форме свиней, как полагают, тоже приносят удачу.
Если верить старинному поверью, то в канун Нового года не стоит есть блюда из птицы, иначе может “улететь” счастье. Впрочем, несмотря на это суеверие, жители Рейнской области по случаю праздника с удовольствием едят новогоднего гуся.
Популярностью во время новогоднего ужина пользуются супы (чечевичный, гороховый, фасолевый или морковный) — и тоже есть поверье, что они приносят благословение и богатство на новый год. А полностью съеденная тарелка чечевичного супа должна гарантировать много денежек в кармане.
Если говорить о современных веяниях, то в Германии многие любят отведать всей семьей фондю. Самым популярным среди немцев видов фондю называют мясное — маленькие кубики сырого мяса накалывают на длинные вилки и опускают в разогретое масло до готовности. Перед тем, как отправить приготовленное мясо в рот, его обмакивают в различные острые соусы.
И конечно, у немцев множество видов выпечки, которая популярна в канун Нового года: новогодний хлеб, новогодние крендели и так далее и тому подобное. Немцы любят есть около полуночи в канун Нового года пончики, известные как берлинеры, Эти пончики покрыты сахарной пудрой и обычно наполнены фруктовым джемом, но по случаю праздника многие люди подшучивают над своими гостями и наполняют пончики горчицей.
Соседняя с Германией Австрия отмечает канун Нового года как Sylvesterabend (канун Дня святого Сильвестра) пряным винным пуншем и молочным поросенком. Также австрийцы любят Glücksschwein (свиней удачи) — их готовят из различных сладостей, например, из марципана. А в состав новогоднего пунша входят красное вино, ром, цитрусовые и специи — по сути дела, вариация на тему глинтвейна.
В другой граничащей с Германией стране, Нидерландах, популярностью на Новый год пользуется лакомство “олиболлен”, что переводится как маслянистые шарики. Это действительно маленькие шарики из теста, которые были обжарены, покрыты сахарной пудрой и начинены сушеной смородиной или изюмом.
А у соседей Германии с востока, в Польше, празднование Нового года проходит под маринованную селедку. Или под другую копченую и маринованную рыбу. Считается, что эта еда сделает новый год благополучным и обильным. Серебристый цвет сельди символизирует деньги.
От Аргентины до Норвегии: еда в помощь фортуне
Как видно, практически везде новогодняя еда имеет символическое значение. И ее употребление несет в себе глубокий смысл. Например, аргентинцы на Новый год едят фасоль — в надежде, что это поможет им сохранить работу или найти новую, получше.
В Италии во время новогодних праздников любят есть чечевицу. Поскольку ее круглые зернышки похожи на монеты, то эти бобовые, как говорят, символизируют удачу и процветание в новом году.
Бобовые вообще считаются символом богатства. На Юге Соединенных Штатов в качестве традиционного новогоднего блюда подают “Скачущего Джона” — его делают из коровьего гороха с черными “глазками”, бекона, лука, риса и так далее. Блюдо, которое принято есть 1 января, часто подается с зеленью капусты и кукурузным хлебом. Есть распространенная новогодняя поговорка: “Горох за гроши, зелень за доллары, кукурузный хлеб — за золото”. Усиливает “эффект” и даёт больше шансов разбогатеть в наступившем году, согласно поверью, подъедание остатков этого кушанья, которые называются “прыгающая Дженни”.
Удача и процветание “гарантированы” тем жителям Швеции и Норвегии, которые отыщут один-единственный орешек миндаля, положенный в рисовый пудинг.
А в Японии в полночь в канун Нового года японцы едят “тосикоси соба” — длинную гречневую лапшу, символизирующую долгую жизнь и благополучие. Причем именно с учетом этой символики едоки не должны резать лапшу, а вместо этого съедают ее целиком.
Традиция поедания лапши соба по случаю наступления нового года уходит в далекое прошлое. Также является традиционным на Новый год приготовление и употребление лепешек моти, которые делают из истолченного в пасту клейкого риса.
Жители Испании тоже пытаются поймать фортуну — когда часы начинают бьют полночь, возвещая наступление Нового года, люди стараются быстро съесть 12 ягодок винограда — одну за другой. Виноградины символизируют каждый месяц наступающего года. Сладкий виноград представляет хорошие месяцы, а кислый — плохие. Обычно используется традиционный испанский виноград зеленовато-белого цвета под названием Аледо.
Обычай называется las doce uvas de la suerta, что означает “двенадцать счастливых ягод”. Чтобы успеть съесть всю дюжину виноградин, некоторые заранее готовят ягоды для более быстрого употребления, очищая их от кожуры и семечек. Правда, испанские врачи предупреждают, что детям до пяти лет нельзя участвовать в обряде из-за риска удушья.