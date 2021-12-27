Новогодние блюда, привлекающие богатство и удачу

Если в Греции запекают монетку на счастье в василопиту, то в Мексике тоже есть схожий обычай. Там какая-нибудь маленькая куколка (символ удачи для того, кто ее обнаружит) запекается в пирог “Роска де Рейес” . Это посыпанный цукатами хлеб, выпеченный в форме кольца (название и переводится как “кольцо королей”).

А вообще новогодний стол в Греции зависит и от региона, и от семейных предпочтений и возможностей. Нередко в качестве основного блюда подаются блюда из свинины . В северной части страны любят подавать весьма напоминающее наши голубцы блюдо из фаршированных капустных листьев .

Также в праздничную пору считаются символом плодородия и изобилия гранаты . Типичный десерт на Пелопоннесе, который подают как на свадьбах, так и во время новогодних праздников — диплес, чем-то напоминающий наш хворост. Тонкое листовое тесто раскатывают в полоски, обжаривают в масле поливают сиропом. Иногда еще посыпают корицей и измельченными грецкими орехами.

В Греции на Новый год (или отмечаемый 1 января праздник Святого Василия) подают особое угощение. Это василопита , круглый пирог, который обычно готовят с миндалем. Собственно, название этого угощения и значит “пирог Василия”. Традиционно внутрь пирога запекают монетку или какую-нибудь безделушку. Во время праздничного новогоднего застолья пирог разрезают на кусочки. Считается, что монета приносит удачу тому, кто ее находит. Рецептов этого пирога у греков много — кто-то готовит тесто на дрожжах, а кто-то без, но зато на апельсиновом соке. Один из рецептов предлагает сбивать 300 граммов сливочного масла, добавить сахара, молока и миндаля (всего этого тоже по 300 граммов), шесть взбитых яиц, стаканчик бренди и кило муки, смешанной с разрыхлителем. После перемешивания до однородного состояния тесто ставят на час в теплое место. А потом пирог выпекается в смазанной маслом форме 35 минут при температуре 200 градусов. Через минут 15 рекомендуется накрыть пирог фольгой, чтобы не подгорел сверху.

На протяжении всего праздничного сезона, от праздника Богоматери Гваделупской 12 декабря до Дня трех королей 6 января в Мексике традиционно подают тамале — блюдо из кукурузного теста с начинкой, обернутое кукурузными листьями и приготовленное на пару.

К слову, “кольцо королей” традиционно служит частью празднования в первые дни нового года и на юге США — там тоже нередко запекают внутрь безделушки и монетки.

Германия: угощение на удачу

Традиционно в Германии в канун Нового года едят кислую капусту: считается, что она принесет благословение и богатство. Перед едой сидящие за столом желают друг другу столько добра и денег, сколько кусочков капусты в горшочке с едой.

Особой популярностью пользуется новогодний карп (Silvesterkarpfen). Популярностью пользуется и другая рыба, а также морепродукты (от омаров до устриц). Согласно одной из теорий, после рождественских праздников хотят сократить количество калорий, поэтому и выбирают рыбу и морепродукты как менее жирную пищу для празднования Нового года. Вообще же в прошлом карп был дорогой и труднодоступной рыбой. Считалось, что чешуя от карпа, спрятанная в кошельке, приносит изобилие денег. Чешуйки должны оставаться в кошельке весь год и их нельзя вынимать, гласит суеверие.

Несмотря на заботу многих немцев о низкокалорийном питании, но новогоднем столе у многих жителей Германии подаются блюда из свинины, поскольку в этой стране свинья издавна считалась символом фортуны и благополучия. Так что многие считают, что поесть свинины — значит привлечь удачу в наступающем году. Для тех, кто предпочитает не есть свинину в канун Нового года, имеется сладкая альтернатива — марципановые свинки или шоколадные конфеты в форме свиней, как полагают, тоже приносят удачу.

Если верить старинному поверью, то в канун Нового года не стоит есть блюда из птицы, иначе может “улететь” счастье. Впрочем, несмотря на это суеверие, жители Рейнской области по случаю праздника с удовольствием едят новогоднего гуся.