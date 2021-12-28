“Доживает последние дни”: стало известно о болезни Джека Николсона

Друзья и коллеги рассказали о том, что здоровье 84-летнего Николсона подкосила деменция. Сейчас за самым номинированным в истории премии “Оскара” актером ухаживают сын и дочь, но он буквально тает на глазах. “Физически он в порядке, но его разум — нет. Очень грустно видеть, что такой суперталантливый актер, как Джек, стал таким”, — рассказал инсайдер американскому изданию, подтвердив, что у звезды деменция.

Пока что официально эти данные никто не подтвердил, но и не опроверг. Сам Николсон никогда не жаловался на здоровье и больше любил говорить о любовных победах и кино, чем о самочувствии.

Но, как видно, с возрастом его память начала давать сбой. Говорят, что он пробовал лечиться, почувствовав неладное, но деменцию можно лишь замедлить, а не победить.

В кино Николсон не появляется с 2010 года. С тех пор он становился почетным гостем премии “Оскар”, а также других киноработ. И много раз появлялся на светских мероприятиях. При этом роли ему до сих пор несут продюсеры, зная талант и Джека.

Его же в его фильмографии начитывается больше 40 ролей за 50 лет успешной карьеры. Его гонорары в 2000-х исчислялись десятками миллионов. Николсон мог запросто сняться в кинокомиксе, например, исполнив роль Джокера в фильме “Бэтмен” и сыграть драму в “Пролетая над гнездом кукушки”. Он 12 раз номинировался за “Оскар” и три раза поднимал заветную статуэтку над головой.