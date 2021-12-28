Бывший муж Пугачевой стал отцом после своей смерти

Молодая мама пришла на программу «Пусть говорят», где рассказала, что родила сына от покойного избранника. Гражданская жена Стефановича отрицала этот факт, но в эфире передачи предоставили результаты ДНК -теста, который установил, что экс-муж Примадонны действительно является отцом ребенка молодой девушки.

При этом Ева Калинина, которая родила ребенка от Стефановича, записала его на нового возлюбленного, которого встретила уже после романа с актером. Также в эфире программы окружение артиста говорило о некой модели, которая также родила ребенка от него еще около семи-восьми лет назад. Однако девушка с сыном не стали привлекать внимание общественности и живут непубличной жизнью.