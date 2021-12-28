Продолжение “Вовки в Тридевятом царстве” выйдет под Новый год(5)
“Союзмультфильм” продолжает оправдывать свое название и черпать идеи для своих новых мультфильмах во временах Союза. Уже вышли продолжения “Простоквашина”, “Умки”, “Ну, погоди!”, “Чебурашки” — а 31 декабря в Тридевятое царство вернется Вовка — 56 лет спустя!
Короткометражный мультфильм будет называться “Вовка и зима в Тридевятом царстве”. Лента по мотивам классического мультфильма Бориса Степанцева 1965 года о мальчике Вовке выйдет на мультимедийном сервисе Okko и на официальном YouTube-канале “Союзмультфильма”. Впрочем, первые зрители насладились зрелищем еще вчера — но лишь зрители канала СТС Kids, а их не очень много.
В новом мультике главный герой вновь отправляется в волшебную страну, где идет подготовка к Новому году. Здесь Вовка ссорится с Морозко, и зиму отменяют. Теперь Вовке предстоит вернуть зиму и спасти праздник.
Автором сценария мультфильма выступила Мария Изотова, режиссер проекта — Алексей Введенский. Роли озвучили дети российского шоумена Тимура Родригеза — Даниэль (Вовка) и Мигель (Морозко), а также актеры дубляжа — Лариса Брохман (Печка) и Диомид Виноградов (Царь и Помощники).