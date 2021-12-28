Продолжение “Вовки в Тридевятом царстве” выйдет под Новый год

Короткометражный мультфильм будет называться “Вовка и зима в Тридевятом царстве”. Лента по мотивам классического мультфильма Бориса Степанцева 1965 года о мальчике Вовке выйдет на мультимедийном сервисе Okko и на официальном YouTube-канале “Союзмультфильма”. Впрочем, первые зрители насладились зрелищем еще вчера — но лишь зрители канала СТС Kids, а их не очень много.