ТОП-3 главные ошибки новогоднего застолья

Первая ошибка — садиться за стол голодным, поделилась подробностями собеседница издания. Если человек потом съедает большое количество вредной пищи и переедает, это может навредить печени и поджелудочной железе, объяснила специалист, порекомендовав делать небольшие перекусы перед новогодним застольем. Подготовить желудочно-кишечный тракт к праздничному мероприятию можно, съев фруктовый или овощной салат и обязательно выпив какой-нибудь напиток, посоветовала эксперт.

Вторая ошибка — это прием ферментов перед праздничной трапезой. Их следует принимать во время приема пищи, иначе такие препараты могут нанести вред слизистой желудка.

Также доктор предостерегла от того, чтобы закусывать спиртные напитки жирной пищей, — это третья ошибка. “Жирная пища требует большого количества пищеварительных ферментов. Более того, алкоголь может вызывать спазм гладкой мускулатуры, и это чревато панкреонекрозом”, — подытожила врач.

Романенко призвала за новогодним столом употреблять больше овощных салатов, которые станут хорошим подспорьем для замедления всасывания вредных веществ в организм.