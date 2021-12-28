Мрачный секрет успеха: чтобы стать лучшим музыкантом России, Александру Градскому пришлось умереть

Актером года стал Константин Хабенский — у него 4% голосов. За ним идут Александр Петров (3%), Сергей Безруков (3%) и Мария Шукшина (3%). Несложно догадаться, как оказалась в лидерах Мария Шукшина, которая в этом году в кино и сериалах не отметилась вовсе, а в прошлом поучаствовала в таких проектах, как “Храни меня, мой Инстаграм” и “Игрок”, о которых слышала разве что Википедия. Теперь достаточно быть лицом антипривичочной кампании. Хотя с другой стороны это увеличивает и антирейтинг. А тройка нападения Хабенский-Петров-Безруков осталась с прошлого года (разве что первые двое потеряли по проценту).

Ещё хуже ситуация оказалась с миром музыки. Музыкантом года россияне признали Александра Градского — с невероятным для подобных опросов рейтингом 9%. Для сравнения — цифры среди живых: Филипп Киркоров (4%), певица Полина Гагарина (3%), музыкант Денис Мацуев (3%), поп-певец Николай Басков (2%) и Моргенштерн (2%). В прошлые годы Градского не было даже в пятерке лидеров. Но стоило умереть — и пожалуйста! Как спел в свое время сам покойный о Владимире Высоцком (да и вообще о России), “здесь охотно венчают героя, но в могилу сперва упекут”.

С писателями и вовсе вышел конфуз. Лидерами оказались развивший было политическую активность Захар Прилепин, не то потерявшийся, не то найденный в Таиланде Виктор Пелевин и… Александр Пушкин. Все трое набрали чуть больше 2% голосов.

Самыми популярными блогерами стали Юрий Дудь (5%), Даня Милохин (3%) и Михаил Литвин (2%). При этом Дудь занял еще и второе место в рейтинге журналистов, незначительно уступив Владимиру Соловьеву, но обогнав Ольгу Скабееву, Ксению Собчак, Андрея Караулова и Алексея Пивоварова. Стоит заметить, что Дудь, Караулов и Пивоваров сейчас существуют только в Интернете.

Самыми популярными телепрограммами стали “Голос” (5%), “60 минут” (4%) и внезапно “Поле чудес” (3%).

Еще одна тенденция — неприятие современного кино. Среди лучших фильмов года упомянуты “Дюна” и “Небо” (они набрали аж по 2%), а лидерами стал пункт, объединяющий в себе все прошлое — “старые фильмы и сериалы”.