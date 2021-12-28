Режиссер Алена Суржикова не послушалась мастера и сняла фильм о скульпторе

Алена Суржикова рассказала, почему именно Эдит стала героиней ее фильма: “Я учусь на магистра академической истории. В прошлом году у нас был предмет “История гуманитарных наук в окружающей среде”, для меня это был самый важный предмет. Как мы, люди, относимся к окружающей среде и как сложилось такое отношение? Исторически мы пытались получить как можно больше выгоды из всего, что нас окружало: согреться, вырубив леса, осушить болота, чтоб было удобно ходить и ездить, съесть, продать или пустить на шубы зверей. Потребление и получение выгоды — это тип человеческого мышления. Все виды зверей записаны в музеях природы как виды, которые можно как-то применить или потребить в нашей жизни. В общем, мы дожили до того, что пришло время антропоцена, когда человек истребил и повредил все: океаны, леса, воздух, воду и даже земельный покров. Иногда антропоцен называют капиталоценом, для меня это одно и то же. Но в теории антропоцена человек виноват в разрушении всей природы, а в капиталоцене виноваты капитал, деньги и корпорации, ради которых все это потребление идет. Эдит, мне кажется, делает свои работы именно про это. По крайне мере, я вижу эту теорию в ее работах. Мы говорили с ней про антропоцен и даже хотели снять некие сцены на свалках, в вырубленных лесах и в пустых пещерах. Несколько сцен мы сняли, но в фильм они не вошли, так как показались слишком постановочными. У Эдит получается очень точно и резко, очень понятно и доходчиво рассказать нам о природе, о потребление и вымирании разных видов. Ее творчество брутально и нежно одновременно. Мы, люди, отдалились от природы, перепроизводство теперь банальная вещь. Работы Эдит — это интересный симбиоз. Она понимает, что мы части экосистемы, что эта система сломана нами же, но выйти за рамки или создать новую почти невозможно. Мне показалось, что фильм про Эдит будет говорить не только об окружающей среде, вырубленных лесах и грязном море, но в тоже время он про настоящую любовь, семью, творчество и работу. Общение художницы с мужем и сыном, семейные прогулки и классическое наблюдение — все по законам документального кино”.