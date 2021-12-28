3 пары знаков Зодиака, которым астрологи предрекают расставание в 2022 году

Телец и Весы

Тельцы — импульсивные личности, спешащие вперед и поскорее желающие получить от жизни все. А Весы наоборот — спокойные, любящие тишину и гармонию, живущие по четкому плану. Потому, когда в жизни Весов появляется Телец, у них жизнь превращается в хаос и беспорядок, который они терпеть не могут. И если в начале отношений Весы спокойно могут закрыть глаза на темперамент партнера из-за преобладающей страсти в отношениях, то со временем им становится тяжело, как и наоборот — с прагматичными тихонями жизнь превращается в день сурка.

Лев и Водолей

Решительность, благополучие и настрой на карьеру — вот, что объединяет Львов и Водолеев. На этом, пожалуй, все. Огненный знак зодиака любит быть в центре внимания, на виду в то время, как представитель стихии Воздуха желает вести более закрытый образ жизни. Такой разный поход к жизни двух уверенных и успешных людей рано или поздно станет просто невыносимым.

Скорпион и Стрелец

Легкомысленные Стрельцы, сами того не подозревая, могут задеть обидчивых Скорпионов, которые обязательно за это отомстят. По словам астрологов, эти знаки зодиака — полные противоположности. У них разные представления о жизни, ориентиры. Потому, когда влюбленность поутихнет, они поймут — вместе быть им не суждено.