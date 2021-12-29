ВИДЕО | Вдовец Валентины Легкоступовой отказался от своей доли наследства

30 декабря Валентина Легкоступова могла бы отпраздновать очередной день рождения. В преддверии важной даты вдовец звезды решил записать обращение, которым немало удивил своих поклонников. Дело в том, что Юрий Фирсов неожиданно отказался от претензий на имущество артистки.

“Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать хорошего настроения. 2022 год должен быть для нас всех счастливым. Хватит уже этой депрессухи. Я хочу сделать заявление. Думаю, моей жене Валентине Легкоступовой было бы очень приятно. Я хочу передать доли наследства ее детям Матвею, Анетте, а также маме Галине Ивановне”, — подчеркнул Фирсов.

Поклонники похвалили Юрия за такой неожиданный поступок. Многие из них были уверены, что яхтсмен захочет судиться, чтобы получить максимальную долю из наследства.

Напомним, что Валентина Легкоступова неожиданно скончалась в августе 2020 года спустя всего несколько месяцев после свадьбы с Фирсовым. Дети артистки сразу же начали подозревать избранника матери в причастности к трагедии. Обстоятельства смерти звезды и правда были странными, но улик против Юрия не нашлось.

Во время публичных скандалов Фирсов неоднократно признавался, что не претендует на наследство Валентины Легкоступовой. При этом от прав на недвижимость и денежные средства он долгое время не отказывался. Из-за этого дети певицы стали переживать, что им придется судиться с Юрием.

Яхтсмен тяжело переживал смерть супруги, регулярно рассказывая о том, как скучает по Легкоступовой. Отвлечься от печальных мыслей ему помогла работа: последние несколько месяцев Фирсов много ходил под парусом, постоянно знакомясь с новыми людьми. От скандалов с семьей Валентины он также дистанцировался.