Кому категорически нельзя пить шампанское(18)
Не так-то просто представить себе новогодний стол без традиционного шампанского и игристых вин. Однако по мнению врачей, эти обманчиво “легкие” алкогольные напитки в некоторых случаях могут привести к тяжелым последствиям и спровоцировать проблемы со здоровьем, — предостерегает 5-tv.
Шампанское входит в тройку самых вредных для печени напитков. Его нельзя употреблять людям, страдающим такими заболеваниями, как гастрит, панкреатит, холецистит.
По мнению диетологов, все дело в сочетании пузырьков и спирта. Углекислый газ значительно ускоряет всасывание алкоголя, поэтому опьянение наступает гораздо быстрее, чем, к примеру, от обычного вина.
Также этот напиток провоцирует “зверский” аппетит. Переедание, в свою очередь, дает большую нагрузку на систему пищеварения. Не рекомендуется злоупотреблять этим видом алкоголя тем, у кого в анамнезе есть гастрит и другие болезни желудочно-кишечного тракта.
Если “перебрать” с шампанским, то придется мучиться от изжоги, тошноты, рвоты, болезненных ощущений и нарушений пищеварения.
Помимо этого, воздержаться от напитка стоит тем, кто имеет расстройство нервной системы. Злоупотребление игристого вина в таких случаях не улучшит настроение, а, наоборот, усугубит состояние и спровоцирует апатию, депрессивное настроение и даже агрессию.