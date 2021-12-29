Кому категорически нельзя пить шампанское

Шампанское входит в тройку самых вредных для печени напитков. Его нельзя употреблять людям, страдающим такими заболеваниями, как гастрит, панкреатит, холецистит.

По мнению диетологов, все дело в сочетании пузырьков и спирта. Углекислый газ значительно ускоряет всасывание алкоголя, поэтому опьянение наступает гораздо быстрее, чем, к примеру, от обычного вина.

Также этот напиток провоцирует “зверский” аппетит. Переедание, в свою очередь, дает большую нагрузку на систему пищеварения. Не рекомендуется злоупотреблять этим видом алкоголя тем, у кого в анамнезе есть гастрит и другие болезни желудочно-кишечного тракта.

Если “перебрать” с шампанским, то придется мучиться от изжоги, тошноты, рвоты, болезненных ощущений и нарушений пищеварения.

Помимо этого, воздержаться от напитка стоит тем, кто имеет расстройство нервной системы. Злоупотребление игристого вина в таких случаях не улучшит настроение, а, наоборот, усугубит состояние и спровоцирует апатию, депрессивное настроение и даже агрессию.