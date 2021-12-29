ВИДЕО | Сельдь под шубой по фирменному рецепту Константина Ивлева(3)
Любитель гастрономических экспериментов, шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев поделился рецептов весьма необычной, неклассической “Селедки под шубой”, которая обещает стать главным украшением стола и большим сюрпризом для гостей в новогоднюю ночь. Если вы, конечно, проявите смелость, — оговаривается 5-tv.
Ингредиенты:
- некрупный картофель — девять штук,
- полстакана молока,
- филе сельди — 300 граммов,
- чипсы из свеклы — 100 граммов,
- майонез — 300 граммов,
- лук хрустящий, сушеный — 50 граммов,
- микрозелень — десять граммов,
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Первым делом возьмите чистые целые и неочищенные картофелины и запеките их. Выбирайте максимально плотную фольгу, такую, чтобы выдержала небольшое нажатие острым предметом. Заверните каждую картофелину в фольгу и отправьте в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов. После обязательно дайте остыть.
Готовые свекольные чипсы — их можно купить в магазине — нужно превратить в пудру в блендере. Для этого, впрочем, подойдет даже кофемолка. В поварском мире измельченные чипсы называют пудрой, а если они недосушенные, то в результате получится так называемая земля, что тоже допустимо в этом салате.
Гранулированный жареный и высушенный лук дома сделать почти невозможно. Если просто обвалять в муке и обжарить, может получиться либо липнущая к зубам, либо пережженная масса. Так что лучше найти достойный полуфабрикат — даже господин Ивлев такого не стесняется и, по его словам, многие коллеги из лучших ресторанов мира.
Чтобы сделать крем из селедки (да-да, вам не послышалось!), положите рыбку в блендер, добавьте немного молока и взбейте до состояния нежного пюре. Потом переложите массу в кондитерский мешок, надрежьте уголок и приготовьтесь украшать “торт”.
Остывший картофель нужно почистить и натереть на крупной терке — будет первый слой салата. Поверх него — слой майонеза. На майонезную подушечку высыпьте хрустящий лук, а сверху красивыми завитками выложите крем из селедки. И все это рыбное пирожное посыпьте свекольной пудрой или землицей, смотря, что у вас получилось. Готовое блюдо украсьте любимой зеленью. Константин Ивлев уверяет — ваше блюдо никого не оставит равнодушным!
БОНУС
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