ВИДЕО | Сельдь под шубой по фирменному рецепту Константина Ивлева

Ингредиенты:

некрупный картофель — девять штук,

полстакана молока,

филе сельди — 300 граммов,

чипсы из свеклы — 100 граммов,

майонез — 300 граммов,

лук хрустящий, сушеный — 50 граммов,

микрозелень — десять граммов,

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Первым делом возьмите чистые целые и неочищенные картофелины и запеките их. Выбирайте максимально плотную фольгу, такую, чтобы выдержала небольшое нажатие острым предметом. Заверните каждую картофелину в фольгу и отправьте в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов. После обязательно дайте остыть.

Готовые свекольные чипсы — их можно купить в магазине — нужно превратить в пудру в блендере. Для этого, впрочем, подойдет даже кофемолка. В поварском мире измельченные чипсы называют пудрой, а если они недосушенные, то в результате получится так называемая земля, что тоже допустимо в этом салате.

Гранулированный жареный и высушенный лук дома сделать почти невозможно. Если просто обвалять в муке и обжарить, может получиться либо липнущая к зубам, либо пережженная масса. Так что лучше найти достойный полуфабрикат — даже господин Ивлев такого не стесняется и, по его словам, многие коллеги из лучших ресторанов мира.

Чтобы сделать крем из селедки (да-да, вам не послышалось!), положите рыбку в блендер, добавьте немного молока и взбейте до состояния нежного пюре. Потом переложите массу в кондитерский мешок, надрежьте уголок и приготовьтесь украшать “торт”.

Остывший картофель нужно почистить и натереть на крупной терке — будет первый слой салата. Поверх него — слой майонеза. На майонезную подушечку высыпьте хрустящий лук, а сверху красивыми завитками выложите крем из селедки. И все это рыбное пирожное посыпьте свекольной пудрой или землицей, смотря, что у вас получилось. Готовое блюдо украсьте любимой зеленью. Константин Ивлев уверяет — ваше блюдо никого не оставит равнодушным!

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