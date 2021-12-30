Eesti Kontsert присоединился к музыкальной организации Music Estonia

Этот шаг стал результатом полуторагодичного сотрудничества в поддержании открытости сферы музыки и культурной жизни. Контакты участились минувшей осенью, когда зародилась сеть сотрудничества организаторов культуры, ставшая конструктивным партнером в кризисной ситуации как для Министерства культуры, так и для правительства в целом. “Последние годы были очень трудными для музыкальных предприятий и организаций. В то же время кризис стал для нас важным опытом, принес вдохновение и дал понимание того, как важно сотрудничать и поддерживать друг друга в трудные времена”, — сказала гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро.

Руководитель Music Estonia Аве Тёлпт отмечает: “Сегодня у нас есть возможность быстро объединить усилия представителей музыкальной индустрии, чтобы предлагать решения в критические моменты”.

“Я надеюсь, что в конце концов появится более широкое понимание того, насколько важный вклад в экономику страны вносит сектор культуры. В этой сфере занято около 30 000 человек, здесь действует почти 10 000 средних и малых предприятий, а творческие индустрии в целом дают около 5 процентов ВВП”, — добавила Орро.

Music Estonia — основанный в 2014 году центр развития музыкальной жизни, предлагающий различные образовательные программы и возможности для прохождения практики, а также координирующий представленность Эстонии в международных контактных мероприятиях в сфере музыки. На данный момент в Music Estonia входит почти 100 музыкальных предприятий.

Eesti Kontsert — крупнейший и старейший организатор концертов в Эстонии, работающий в широком диапазоне музыкальных направлений, включая симфоническую и камерную музыку, джаз, хоровую и электронно-акустическую музыку. Ежегодно Eesti Kontsert проводит около 1300 концертов в Эстонии и за рубежом, 300 из которых — школьные. Eesti Kontsert управляет 5 концертными залами в Эстонии и Санкт-Петербурге, в штате организации — два творческих коллектива: Эстонский национальный мужской хор (RAM) и ансамбль Hortus Musicus.