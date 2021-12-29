ВИДЕО | Впервые в Таллинне! Интеллигентный российский стендап-комик Денис Смирнов представит новую программу

Встречаемся в приятной атмосфере театрального бара Heldeke, Tööstuse 13, где пройдёт вечер Stand Up Comedy! 30 декабря. Начало сеансов в 19:00 (двери с 18:30) и в 21:30 (двери с 21:00)

Информация: +371 29806899 (WhatsApp, Telegram)

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Учитывая новые ограничения на посещение мероприятий, перед тем как приобрести билет, вам нужно понимать, что вход только по covid19 сертификатам! Поэтому, на входе будет необходимо предъявить действующий сертификат о вакцинации, или сертификат о перенесённом заболевании в течение последнего полу года (а также паспорта или ID-карты)

Настоятельная просьба от организаторов приходить после 18:30 и 21:00, соответственно, чтобы успеть сделать заказ на напитки и закуски и занять места в зрительном зале.

Билеты трёх категорий: 15, 20 и 25 евро.

Ограниченное количество билетов по 15 евро (early bird tickets).

Остальные - по 20 евро (regular ticket).

В день мероприятия билеты можно будет приобрести по 25 евро (Last day ticket).

NB! Каждый билет - это сидячее место. Никаких резерваций нет, кто первый пришёл - комфортнее и удобнее место для себя занял.

Мероприятие на фб: https://www.facebook.com/events/1486811321713319

Билеты на любой из сеансов можно приобрести тут: https://fienta.com/ru/o/6651

До встречи на Stand Up Comedy в Таллинне, 30 декабря, 19:00 и 21:30, в Heldeke, Tööstuse 13