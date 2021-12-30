Арнольд Шварценеггер наконец-то развелся

Развод был завершен при посредничестве частного судьи, который подписал окончательные документы в начале этого месяца. Однако, по данным сайта TMZ, система Верховного суда Лос-Анджелеса требовала, чтобы дело было оформлено действующим судьей, что и произошло утром во вторник, 28 декабря.

Во многом отсрочка развода произошла из-за сложного соглашения об урегулировании имущественных отношений между супругами и, как пишут, “отсутствия мотивации”. Хотя окончательные детали развода остаются конфиденциальными, сообщается, что пара, вероятно, разделит свои предполагаемые 400 миллионов долларов пополам.

Между бывшими супругами, которые поженились 35 лет тому назад, не было заключено брачного договора.

Встречавшийся с середины семидесятых с парикмахершей Сью Морэй Шварценеггер с лета 1977 года начал также встречаться с тележурналисткой Марией Шрайвер, племянницей убитого президента Джона Ф. Кеннеди. Через год Морэй поставила ему ультиматум “либо я, либо она”, и Арнольд выбрал Марию. Что, если верить слухам, не помешало ему некоторое время встречаться с Бригиттой Нильсен, партнершей по фильму “Рыжая Соня”. Поскольку в это время Арнольд был уже обручен с Марией Шрайвер, отношения с Нильсен не сложились (потом она вышла замуж за Сильвестра Сталлоне).

Свадьбу Арнольд и Мария сыграли 26 апреля 1986 года в Хаянисе (штат Массачусетс).

Начало конца для семейной жизни Шварценеггеров, по-видимому, наступило, когда стало известно, что у Арнольда есть побочный сын — Джозеф Баэна, которому сейчас 24, родившийся от бывшей домработницы семьи, Милдред Баэны.

Бывший губернатор Калифорнии скрывал тот факт, что он был отцом Джозефа, в течение 15 лет, а Милдред до 2011 года утверждала, что мальчик был сыном от ее бывшего мужа Рохелио Баэны.

Поразительное сходство Джозефа с его настоящим отцом привело к тому, что Мария Шрайвер начала расспрашивать Милдред об отцовстве ее сына. В конце концов, правда всплыла на поверхность и стала предметом широкой гласности.