Арнольд Шварценеггер наконец-то развелся(1)
Брак Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер официально завершен после продолжавшегося более десяти лет бракоразводного процесса. Один из самых затяжных разводов в истории Голливуда закончился соглашением о разделе многомиллионного имущества, — сообщает “МК”.
Развод был завершен при посредничестве частного судьи, который подписал окончательные документы в начале этого месяца. Однако, по данным сайта TMZ, система Верховного суда Лос-Анджелеса требовала, чтобы дело было оформлено действующим судьей, что и произошло утром во вторник, 28 декабря.
Во многом отсрочка развода произошла из-за сложного соглашения об урегулировании имущественных отношений между супругами и, как пишут, “отсутствия мотивации”. Хотя окончательные детали развода остаются конфиденциальными, сообщается, что пара, вероятно, разделит свои предполагаемые 400 миллионов долларов пополам.
Между бывшими супругами, которые поженились 35 лет тому назад, не было заключено брачного договора.
Встречавшийся с середины семидесятых с парикмахершей Сью Морэй Шварценеггер с лета 1977 года начал также встречаться с тележурналисткой Марией Шрайвер, племянницей убитого президента Джона Ф. Кеннеди. Через год Морэй поставила ему ультиматум “либо я, либо она”, и Арнольд выбрал Марию. Что, если верить слухам, не помешало ему некоторое время встречаться с Бригиттой Нильсен, партнершей по фильму “Рыжая Соня”. Поскольку в это время Арнольд был уже обручен с Марией Шрайвер, отношения с Нильсен не сложились (потом она вышла замуж за Сильвестра Сталлоне).
Свадьбу Арнольд и Мария сыграли 26 апреля 1986 года в Хаянисе (штат Массачусетс).
Начало конца для семейной жизни Шварценеггеров, по-видимому, наступило, когда стало известно, что у Арнольда есть побочный сын — Джозеф Баэна, которому сейчас 24, родившийся от бывшей домработницы семьи, Милдред Баэны.
Бывший губернатор Калифорнии скрывал тот факт, что он был отцом Джозефа, в течение 15 лет, а Милдред до 2011 года утверждала, что мальчик был сыном от ее бывшего мужа Рохелио Баэны.
Поразительное сходство Джозефа с его настоящим отцом привело к тому, что Мария Шрайвер начала расспрашивать Милдред об отцовстве ее сына. В конце концов, правда всплыла на поверхность и стала предметом широкой гласности.
Вскоре после этого Арнольд и Мария решили расстаться. О разрыве брака с Марией Шрайвер Шварценеггер объявил через две недели после их “серебряной свадьбы”. Летом 2011 года был подан иск о разводе в суд Лос-Анджелеса. В документе говорилось о том, что конец их браку, продолжавшемуся в течение 25 лет, положили неразрешимые противоречия.
“Это очень сложная ситуация для моих детей, — признавался Арнольд Шварценеггер в 2015 году. — Очень тяжелая ситуация для моей семьи. Всем было тяжело. Но это случилось, и теперь мы должны это прояснить, верно?”
Помимо внебрачного сына у звезды “Терминатора” и бывшего губернатора штата Калифорния есть четверо детей — 32-летняя Кэтрин, 30-летняя Кристина, 28-летний Патрик и 24-летний Кристофер.
Несмотря на расставание, экс-супруги сохранили нормальные отношения. Хотя и Арнольд, и Мария с момента их разлуки имели отношения с другими партнерами, их часто видели вместе с их детьми.
Что касается ставшего причиной развода пары Джозефа Баэны, внебрачный сын Шварценеггера не стал брать себе фамилию своего отца, хотя во многом пытается идти по его стопам. Как и его отец, Баэна стал бодибилдером и теперь занимается актерской карьерой. В одном из интервью Джозеф заявил, что сам пытается построить актерскую карьеру, не прибегая к помощи отцовской фамилии.